網路上近期出現一支野鹿跳躍過叢林小路、宛如在空中飛翔的影片，野鹿飛躍的完美動作讓美媒笑稱比「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）還行，影片至今吸引超過11萬人觀看。

And the gold medal for long & high jump goes to.......@ParveenKaswan

Forwarded as received pic.twitter.com/iY8u37KUxB — WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) January 15, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《印度快報》（Indian Express）報導，印度環保組織WildLense生態基金會（WildLense Eco Foundation）15日在推特發布一則30秒短片，影片中一頭野鹿從河岸邊衝出來，接著縱身一躍跳過河邊小路，牠在空中宛如古代輕功般連續踩動前腳，接著降落在路邊另一頭草叢後揚長而去，整個過程看起來毫不費力。

《紐約郵報》評論，野鹿跳躍的高度，連「空中飛人」喬丹都要自嘆不如。

這支影片自15日公開以來，至今已經吸引超過11萬人次觀看，許多網友驚嘆，「從沒見過有人跳得這麼遠，這個根本就在飛了」，有人形容影片根本是「動作片」，也有網友開玩笑說，「金牌要頒給鹿了。」

WildLense生態基金會並未說明影片中的主角是哪一種鹿，不過如果是印度野生斑鹿（axis deer），根據狩獵網站「Hunting Heart」介紹，斑鹿受到威脅時是有能力跳過柵欄的。