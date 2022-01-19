2022年1月18日美國10年期公債殖利率來到近期高點1.855％，筆者上周在專欄所說台積電的長期投資價值觀點是否會改變呢？答案是，視情況而定！因為資金的投資，簡單來說就是找尋報酬率最高、風險最低的投資標的，在同樣的殖利率基礎下，美國10年期公債與單一公司股票比較，投資單一公司股票會承擔較大的風險，所以身為風險趨避者的投資人，若要投資單一公司股票，就會期待得到較高的報酬，所以選擇公債或台積電，要比較它們彼此的殖利率！

台積電股價17日盤中最高688元，2021全年EPS約為23.01元，若台積電延續最近的股利政策，每季配息2.75元，全年估算配息11元，作為配息比例計算基礎，並依照台積電（1/13）法說內容，長期毛利維持53％以上，以及營業利益率超過42％，年複合成長率預計介於15％至20％，來預估2022年及2023年台積電EPS分別約為30元及35元，則全年配息預計為14元及16元，並以台積電股價688元來計算，則殖利率分別為2.03％及2.32％。

因此，筆者上周提到，台積電還是具有長期投資價值，是考量台積電未來的成長性，殖利率2.03％或2.32％會高過公債殖利率1.8％，而現在美國18年期公債殖利率來到近期高點1.855％，若公債殖利率持續走高至2％，或更甚超過2.3％，因為股價跟殖利率的關係是連動的，配息不變情形下，股價越高殖利率就會越低，這樣一來台積電長期投資價值就會降低，股價要再續創新高就有難度，不過前提是公債殖利率一路攀升。

美國近期由於通貨膨脹及新冠疫情，導致美國聯準會（Fed）釋出鷹派言論，市場也開始預期可能提前升息與加速緊縮貨幣政策，使得近期美國18年期公債殖利率狂飆，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，大家要有和病毒共存的心理準備！這不就代表不再會三級警戒，將來會和疫情共存？這也代表為何貨櫃三雄長榮、陽明、萬海現在走勢這麼弱，若以後碼頭工人，就算染疫也可以照常工作，碼頭還會塞嗎？運價還會再漲嗎？股價還會再漲嗎？是不是就如同筆者所預告的「航運 IS OVER」，所以後疫情時代，通貨膨脹會慢慢下滑，公債殖利率也會隨之下滑，只要公債殖利率在2％以下，而台積電預估殖利率2.03％至2.32％之間，相信台積電有機會再創歷史新高，也有機會帶動大盤衝上2萬點！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。