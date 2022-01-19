面試是一門大學問，怎麼回答面試官，攸關自己能不能應徵上工作。日前就有一名女網友表示，以前面試時曾經被對方直白問「妳的弱點是什麼」，結果她沒多想，老實回答「昆蟲」，讓面試官笑翻，但自己最終也GG，沒有通過面試。

這名英國女子在自己的抖音帳號haliyah上侃侃而談面試經歷，她提到印象最深刻的就是大學二年級那年，去面試時被主管問到「妳最大的弱點是什麼」，她沒有多想，當場就秒答「昆蟲」。

英國女子回憶自己大二面試，被問弱點秒答昆蟲，讓在場的主管全笑翻，相當尷尬。(圖／抖音@haliyah)

原PO的回答，讓在場的面試官先是面面相覷，接著哄堂大笑，整整笑了2分鐘，才跟她說「我們是問工作上的弱點，不是妳平常怕什麼」。網友詢問「妳最後有應徵上嗎」，原PO尷尬表示「沒有」。

不少人看到這段經歷也都笑翻，留言：「可惜妳應徵的不是動物園，不然應該會過」、「太誠實了吧」、「對不起我也笑了」、「我要是主管我會錄取妳」。原PO也表示，在此之前她也經歷過2次面試，但從沒有人這樣問她，因此她沒多想，這場面試也讓她學到了一次寶貴的經驗。