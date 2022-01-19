張齡予穿著大紅禮服入鏡有如新娘子。（三立提供）

張齡予穿著大紅禮服入鏡有如新娘子。（三立提供）

三立新聞主播張齡予顛覆以往傳統的旗袍賀年照，今年特別挑選了氣勢磅礡的紅色大澎裙小露香肩，看起來就像是婚紗照裡喜氣的新娘！與男友交往穩定的她很謝謝家人給她安定的力量，安心發展感情，透露即便哪天結婚，也傾向低調不辦婚禮。

除了難以預測的疫情之外，張齡予認為這世界上要幫助的人很多，寧可拿辦婚禮的費用去幫助需要的人，不需要只有一天一瞬間的排場氣派，笑說：「生活還是要過，我的個性還是比較實在。」而許多粉絲一直敲碗想看她結婚、時常在粉絲團呼喊希望她有好歸宿，有時看到她分享外甥的照片都以為她當媽了，給予滿滿的祝福，甚至很多廠商已經不時來詢問結婚用品、生小孩用品各種合作可能，她笑稱真的是年紀到了，「即便婚後我相信我還是會熱愛工作，從我媽媽的成功經驗，我知道職業婦女可以有能力讓工作家庭兩全，希望大家繼續支持我。」

張齡予拍攝賀年照當天很興奮，笑說好喜歡這種求新求變不停往前看、勇於突破框架的拍攝模式。她開心表示這次是人生第一次穿上大禮服，時髦、大器又喜氣，覺得不但像公主也很像新娘，就像是要嫁人進入人生新階段一樣充滿興奮與期待，穿上華服自己感覺也很像好萊塢巨星。

去年張齡予在工作上有不少突破與嘗試，除了播報三立新聞晚間熱門時段，主持節目也打開全台知名度，更受到保養品邀約，成為全台灣唯一有保養品代言的線上新聞主播，笑說有光耀門楣的感覺。去年她也積極參與不少慈善活動，與其他主播們協同「贈物網」一起捐贈超過30萬價值的全新產品，此外代言產品上市期一整個月5％銷售獲利捐給弱勢團體，讓經濟狀況不甚好的女性也可以安心變美。另外，她還擔任「惠光導盲犬學校」親善大使，發表愛心創作歌曲、合拍慈善桌掛曆與宣導，公益募款金額破記錄、限量萬本桌掛曆銷售一空，讓她直呼真是感恩再感恩。

今年過農曆年張齡予會如往年一樣，吃年夜飯時在電視上陪伴大家度過團圓的晚餐時光，今年她野心挺大的，希望在各方面都能更上層樓，追求自我人生的實現跟圓滿。新一年無論再忙也會繼續參與公益活動，「做公益只要有心，沒時間永遠不會是藉口。」今年她獲邀成為服務偏鄉一甲子的台東基督教醫院「東基公益」的年度愛心代言人，要協助「多功能日間照顧中心」順利落成，會努力募更多善款、找善心人士幫忙。同時，她也在國立台灣師範大學進修推廣學院，擔任起50堂課程、12年國教高中生的老師，多了一個「教授」身分，把自己所見所聞、職場人生體悟分享出去，寓教於樂、教學相長！