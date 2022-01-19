金曲歌后彭佳慧、A-Lin和韋禮安日前登上台視除夕特別節目「超級巨星紅白藝能大賞」舞台，A-Lin和韋禮安在後台相見歡，兩人一見面就開心招呼：「好久不見！」互相祝福可以交出虎虎生風的好成績，於是兩人在鏡頭搞笑扮起老虎的各種表情，玩得十分開心。

A-Lin一直很欣賞韋禮安的音樂創作，之前受邀參與金曲獎演出時，曾經選唱過韋禮安的〈慢慢等〉，以女性角度呈現截然不同的詮釋，讓韋禮安大呼「很好聽」！而A-Lin在上張同名專輯中收錄了由韋禮安譜曲、李焯雄填詞的〈好 不好？〉，因此A-Lin見到韋禮安就說：「希望有機會可以共同創作，一起寫好歌、玩音樂！」韋禮安開心回應：「當然好啊。」

彭佳慧則為紅白演出化身「彭大俠」，飆唱多首台視經典武俠劇主題曲，不過演出當天，她行程滿檔，先參加了雙胞胎女兒的鋼琴發表會，給予最大的鼓勵之後，火速趕往小巨蛋，準備紅白錄影，十分忙碌，笑說：「媽媽歌手不好當啊！」而她近日也為了即將於2月12、13日登場的「羅大佑 x 簡文彬 x 彭佳慧 跨樂衛武營音樂會」做準備，她表示：「新年就是要努力練歌，預祝大家新年快樂。」