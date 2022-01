由吳承恩、董哲瑋、許傑銘、林裕城及陳柏安五位平均22歲的鮮肉組成的全新唱跳男團「ALL IN 5」,自以生存遊戲實境秀為精神主軸的男團選秀節目《Be The One A級戰場》將在2022年一開春發行團體出道後首張音樂作品《ALL IN 5成團紀念MINI ALBUM》公司不惜砸下千萬重金打造,特別為男孩兒們從訓練到發片規劃一系列的「A級計畫」。

他們一周五天唱歌、舞蹈、肢體、說話、台風課程等輪替上課,更為他們打造「男子宿舍練習營」集中管理住宿培養向心力及默契;團員各個臥虎藏龍,其中更不乏歌唱高手、數理資優生、飛輪教練及明星臉特質;像是林裕城、陳柏安都是第一次參加選秀比賽就一路從海選過關斬將到總決賽前五強出線,參加比賽前曾開過舞蹈教學工作室的董哲瑋竟是曾參加過全球奧林匹亞數學比賽的數理資優生。

而在節目上被導師李玖哲發現神似鼓鼓而有「小鼓鼓」稱號的許傑銘不僅個性鬼靈精怪到唱跳全方位才能都與鼓鼓明星特質相似,連帶鼓鼓本人都PO文「認證」,更在節目中開心合照。

當中最受矚目的莫過於長相酷似年輕時甄子丹與王仁甫綜合體的隊長吳承恩,從小就立志當歌手的他參加過近百場的比賽,更曾接連簽進阿沁TPI男團及支銘經紀公司擔任儲備藝人,出道前兼職飛輪教練的他堪稱是團員中演藝經歷最豐富及齊全的團員。

畢書盡是節目中的飛行導師,隊長吳承恩曾演出Bii的〈我比從前想你〉MV,ALL IN 5在跨年演出時與Bii相見歡,吳承恩帶著團員們向Bii行「鞠躬禮」,打趣說:「一日為師,終身為父!畢老師對我們來說就像爸爸一樣尊重!」