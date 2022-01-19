下個月將滿31歲的泱泱（吳泱潾）有國民老婆之稱，在《木曜4超玩》主持群中人氣居高不下。她受訪時曾宣稱大學畢業後8年沒交過男友，不過本刊發現，近來泱泱身邊似乎出現了關係要好的異性朋友，時報周刊CTWant日前目擊泱泱和盧廣仲不但在木曜聚餐私約一起現身，之後泱泱更是直搗黃龍，隻身前往盧廣仲的家，直至深夜都未見離開。

泱泱準備進餐廳，路邊有個包得像忍者一樣的男子相當引人注目。（圖／本刊攝影組）

一月五日近中午，泱泱搭乘計程車抵達《木曜4超玩》成員聚會的日本料理餐廳，只見她下車後並未直接走向餐廳，而是先靠近路邊的電線桿，仔細一看，原來有個穿著連帽外套加口罩，全身包得像忍者的男子站在電線桿後，原來忍者男等待她已久，兩人眼神交會，像是十分有默契，未說一句話，泱泱用眼神示意跟上，忍者男便跟著她的腳步一起走向餐廳。

本刊直擊泱泱與該男子眼神交流後忍者男也跟隨著她移動，仔細一瞧竟然是盧廣仲。（圖／本刊攝影組）

泱泱與盧廣仲兩人低頭一前一後走進餐廳，刻意裝不熟反而令人感覺有異。（圖／本刊攝影組）

泱泱大咧咧地直接進入並未按照掃實聯制規定，而忍者男在後方乖乖遵守防疫規定，老老實實用手機刷完實聯制條碼才進店內，正是這麼一瞬間，儘管忍者男只露出一雙眼睛，但本刊火眼金睛，從他的眼鏡認出這位忍者男，就是三金得主盧廣仲。

進日本料理前泱泱在滑手機並未掃實聯制，不過跟在後面的盧廣仲倒是很遵守規定。（圖／本刊攝影組）

盧廣仲與木曜主持群一起聚餐，未見其他與木曜合作過的藝人。（圖／本刊攝影組）

兩點一分，餐廳原本緊閉的大門開啟，盧廣仲就坐在最靠門口的位置，和木曜團隊《下班去吃飯》、《一日系列SP》合作的他，在這場聚餐出現顯得相當合理。他曾表示自己對美食沒有強烈慾望，是個吃奶油就能抵一餐的人，因此恐怕他參加木曜團隊聚餐的重點，應該不是食物那麼簡單。

用餐完畢後盧廣仲包回忍者扮相，在工作人員陪同下先行離開。（圖／本刊攝影組）

盧廣仲離開前還伸手跟大家揮別說再見。（圖／本刊攝影組）

三點十四分，眾人飽餐後，盧廣仲戴上帽子、口罩，在節目製作人陳百祥（李俊傑）與邰智源的陪同下步出餐廳，眾人在門口小聊了一下，接著盧廣仲向大家揮手道別，站在門口的木曜三美泱泱、阿部瑪利亞、溫妮則鞠躬回應，盧廣仲上了白色車子，而泱泱也搭乘計程車獨自離去返家。看似毫無交集的「盧泱」，實則卻不是這麼一回事。

在日本料理店外的泱泱、阿部、溫妮還微鞠躬與盧廣仲道別。（圖／本刊攝影組）

盧廣仲快速上了一台白色的車子離開。（圖／本刊攝影組）

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