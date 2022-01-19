泱泱與盧廣仲一前一後進入日本料理店用餐，不過泱泱並未掃實聯制。（圖／本刊攝影組）

泱泱和盧廣仲看似八竿子打不著邊，不過自從盧廣仲和《木曜4超玩》合作後，雙方似乎建立起不一般的交情，時報周刊CTWant日前直擊兩人在木曜聚餐前先私約一起現身，飯局結束後眾人鳥獸散，泱泱先回家一趟後，竟又回頭溜進了盧廣仲家。

用餐完畢後盧廣仲先走，泱泱和溫妮隨後也跟著離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

從餐廳外泱泱叫了小黃搭車返家。（圖／本刊攝影組）

泱泱和盧廣仲在飯局後各自搭車離開，表面看似無交集，事實上，泱泱搭車回家後，在家休息了約40分鐘，四點十四分，她穿著原本的衣服出門，手上多拿了一個紙袋，十分鐘後抵達大安區某住宅社區，令人感到訝異的是，這個社區正是盧廣仲家。

在家稍作休息後，泱泱穿著原本同樣的服裝，拎著一個大紙袋又上小黃前往大安路某住宅，據查是盧廣仲的住所。（圖／本刊攝影組）

回想中午她與盧廣仲進餐廳前的眼神交會，忽然間有了一種奇妙的頓悟，莫非兩人私底下也有連結。泱泱在社區門口與管理員打了招呼便直接進門，看起來似乎對當地環境並不陌生，後續未見《木曜4超玩》其他成員抵達，泱泱應該不是為了工作而來，若說是有合作計畫，可像跟邰智源的合作模式甚至還拍成影片，而非直奔私人住處。泱泱從下午四點半左右到盧家後，直到深夜也未見人離開，令人好奇盧廣仲與泱泱兩人關係。

泱泱到了盧廣仲住的社區大門外，還親切與管理員打招呼，看起來已經相識。（圖／本刊攝影組）

泱泱熟門熟路快步進入盧廣仲住的社區大廈。（圖／本刊攝影組）

對於泱泱獨自赴盧廣仲家待整晚一事，盧廣仲經紀人表示：「有合作拍片，聊得很來，她有一起加入朋友聚會，謝謝關心。」而泱泱經紀人已讀未回，至截稿前未能回應。

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