泱泱是《木曜4超玩》主持群之一，這次還主持台北跨年晚會。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

盧廣仲是三金得主，實力深獲肯定；啦啦隊出身的泱泱，如今是《木曜4超玩》主持群之一，更是網友心目中的國民老婆，兩人究竟如何擦出交集，緣分要從盧廣仲上木曜系列合作說起。

溫妮（右起）、泱泱、阿部瑪利亞個性可愛被網友封為「木曜三傻」。（圖／哈囉你好工作室提供）

盧廣仲去年年中和木曜團隊合作拍攝《下班去吃飯》影片，對照後來他參與木曜第二屆跨界演唱會，吃飯影片應是率先鋪路之作，他的幽默帶給主持人邰智源相當好的印象，才華更是為木曜團隊欣賞，由此打開和泱泱的相識契機。不過妙的是演唱會泱泱合作的對象是宇宙人並非盧廣仲，且與木曜團隊合作的單位及藝人頗多，卻只有盧廣仲受邀一同聚餐，可見盧廣仲地位應該特別不同。

能寫能唱又能演的盧廣仲，是各獎項的常勝軍。（圖／添翼創越提供）

36歲的盧廣仲出道15年緋聞不算多，曾先後與「女孩與機器人」的正妹主唱Riin及黃路梓茵（Lulu）傳過交往，還被Lulu說這是「通靈新聞」。他透露理想女友的條件是「會持家、孝順、善良」；而身為木曜三美的泱泱，在鏡頭之下溫柔又大器，去年疫情嚴峻時，木曜團隊《木曜在幹嘛》系列影片，六位主持人分別在家做料理給工作人員品嚐，泱泱的好手藝讓眾人頻頻誇讚，邰智源甚至評價她做的菜，好吃到讓人想跟結婚。

盧廣仲去年年中和木曜團隊合作《下班去吃飯》影片。（圖／截自網路）

邰智源對於盧廣仲的幽默感及才華頗為讚賞。（圖／截自盧廣仲臉書）

泱泱曾是Lamigirls一員，皮膚白皙身材又好，超高人氣就連YouTuber蔡哥都為之瘋狂，雖然網路上常有人湊對蔡哥和泱泱，但從泱泱能夠自由進入盧廣仲家大門，點鴛鴦譜的網友應該要失望了。宣稱大學畢業後8年沒交男友，泱泱曾說希望另一半「幽默、陽光、落落大方」，至於喜歡吃早餐的創作才子盧廣仲，似乎完全符合這些條件。

對於泱泱獨自赴盧廣仲家待整晚一事，盧廣仲經紀人表示：「有合作拍片，聊得很來，她有一起加入朋友聚會，謝謝關心。」而泱泱經紀人已讀未回，至截稿前未能回應。

7在《木曜》第二屆跨界演唱會中，泱泱與宇宙人合作。（圖／截自泱泱臉書）

盧廣仲與Lulu曾傳緋聞，Lulu稱是「通靈新聞」。（圖／截自盧廣仲臉書）

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