美國將推出5G服務，各大航空公司連署警告政府，5G的電波可能導致飛機儀器和系統故障，恐帶來災難性後果。全日空與日本航空昨(18日)晚間宣布，由於可能受到美國5G訊號影響，取消日本與美國之間的部分航班。美國兩大電信商AT&T與Verizon緊急宣布，延後推出一些新的5G服務，以化解飛安疑慮。

全日空和日航昨宣布取消日本與美國之間的部分航班，受影響旅客約650人。全日空指出，從美國波音公司獲悉，受5G電波影響，777型飛機於低空飛行時，控制機體姿勢的系統有可能會出現故障。

在拜登政府介入下，AT&T與Verizon同意延後推出一些新的5G服務。AT&T表示，將推遲啟用機場跑道附近部分新的行動通信基地台，但未具體說明有多少基地台將延後啟用。Verizon則表示，會如期推出5G網路，但自發性限制機場周圍5G網路，同時但指責航空公司和美國聯邦航空總署(FAA)未能完全解決導航問題。多家航空公司則希望在美國機場跑道2英里（約3.2公里）範圍內禁止這項新服務。

根據中國時報報導，美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空、聯邦快遞（FedEx）和優比速（UPS）的執行長，聯名致函白宮國家經濟會議（NEC）主席狄斯、運輸部長布塔朱吉、聯邦航空總署（FAA）署長狄克森及聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾，指出5G網路以新的C頻段為發射頻率，會嚴重干擾廣體型飛機的敏感設備，例如雷達高度計和低能見度操作，對乘客構成嚴重安全隱患。