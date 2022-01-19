台灣疫情升溫，近幾天本土個案連環爆，讓不少民眾很焦慮。對此，北市立聯醫忠孝院區消化內科醫師陳昶宇表示，目前都是追著本土個案的足跡跑，但以Omicron的傳播力來說，擋得住是運氣好，擋不住才是正常。他認為過年前後是重要關卡，避免與太多人接觸，不參加大規模尾牙、新年聚餐，可在一定程度上減緩Omicron傳播，但指揮中心怕得罪人而不願意明講，因此民眾只能自行體會拿捏分寸。

陳昶宇昨深夜在臉書發文表示，指揮中心表示「在不影響多數人正常生活的前提下，不會刻意緊縮防疫政策追求清零。」雖然先前都沒有比較明確的說法，但如果想鎖的話，之前就該鎖了，像是較為寬鬆的「7+7」入境檢疫管制，或是本土開放室內用餐，這些都不是想徹底擋住病毒的策略。

陳昶宇指出，從本土案例疫調匡列的部分，目前追著Omicron的足跡跑，時間點都還是差了快一周，以Omicron的傳播力來說，擋得住是運氣好，擋不住才是正常，而指揮中心說「也有可能完全控制」，其實是太過樂觀了點。

陳昶宇也說，以「盡量不影響民生經濟」為前提，看起來短期內是不會升三級，除非出現較大數量的重症與死亡，所以當前目標就會是延緩Omicron傳播太快，預防疫情在短時間內大爆發，畢竟若累計太多染疫數量，就會出現一定比例的重症死亡，特別是沒打疫苗的族群，重症死亡風險還是很高。

陳昶宇認為，過年前後是重要關卡，若能避免同時與太多人接觸，像是少參加大型尾牙餐會或減少過年期間親朋好友的聚會，就可以在一定程度上減緩Omicron傳播，但現在指揮中心可能是怕動輒得咎得罪人，不太願意明說，民眾只能自行體會拿捏分寸。