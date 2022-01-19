玉女明星劉藍溪驚傳逝世，享壽61歲。劉藍溪在24歲青春年華嫁給醫生後，便淡出螢光幕前開始接觸佛法，最後更是削髮為尼，法號「道融」，據了解，劉藍溪已在10日於美國舊金山智藏寺辭世，只留下許多經典作品讓世人懷念。

據陸媒報導，劉藍溪的雙胞胎妹妹證實消息：「道融法師於2022年元月10日(農曆2021年12月8日-佛陀成道日)於美國舊金山智藏寺圓寂。法師以臥佛之姿，安住於大願力禪定中。面容安祥，身體柔軟，胸口常暖，肉身不壞，空中並現彩虹，種種瑞相清淨圓滿，證得無上佛道。」

劉藍溪削髮為尼，出家後過得知足快樂。(圖/翻攝自微博)

劉藍溪當年不到20歲就參加歌唱比賽出道，清新歌聲和甜美外型讓她迅速走紅，陸續推出《夕陽戀曲》、《風兒別敲我窗》、《野薑花的回憶》等專輯，還到日本發行單曲，不僅如此，她也成為瓊瑤愛用女二，演出了《雲且留住》、《聚散兩依依》等文藝電影。

劉藍溪影歌雙棲，曾發行過多張專輯。(圖/翻攝自微博)

劉藍溪一度到香港發展，但卻沒有大紅大紫，讓她感到挫折，同時間她認識了大10歲的內科醫師梁榮基，隨丈夫搬到美國去，更在對方的鼓勵下鑽研佛法，接觸5年後她決定出家，剃度時劉藍溪邊跪邊默念：「不要哭！千萬不要哭！」正式遠離紅塵，回顧演藝圈過往，她僅以「過眼雲煙」形容，在佛法中找到喜樂知足。