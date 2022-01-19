指揮中心專家小組委員李秉穎指出。（本報系資料照）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

新冠肺炎本土疫情連環爆，桃機相關本土個案昨日（18）正式突破100例。對於當前的防疫方向，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，與病毒共存是在可以控制的情況下，我們大概也有做這樣的準備，大家也要有這樣的心理準備。網友則翻出去年12月16日，中央流行指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示「我才不管咧，我們就是要清零」、「1％死亡率就受不了」的新聞，諷刺這堪稱「史詩級自打臉」。

陳時中昨日表示，我們做的就是多層次防疫，從邊境到社區管理，從個人打疫苗到戴口罩、勤洗手，做的越好越有清零的可能性。以現在大量的傳播情況，與病毒共存是在可以控制的情況下，我們大概也有做這樣的準備，大家也要有這樣的心理準備，不過現在還是要力行多層次防疫，力求清零。

陳時中的「與病毒共存」論引發熱議，網友翻出去年12月16日，李秉穎接受周玉蔻《新聞放鞭炮》訪問時表示，他很多人說「我們不要有清零的迷思」，但「我才不管咧，我們就是要清零」，並強調要放棄清零、放鬆邊境管制可能還需要一段時間，否則病毒不弱化，「1％死亡率就受不了」。

李秉穎去年的言論與陳時中成極大對比，引起PTT論壇網友熱議，紛紛表示：「史詩級自打臉」、「不過也才過了一個月又兩天，怎麼轉變得這麼快」、「當初不是還很霸氣，就是要？」「綠能，你不能」、「時空背景不同」、「因為桃園守不住了」、「都他們在說了啦，反正發散就共存，收斂就防疫有成，看要選哪一個」、「不要問，相信政府」。