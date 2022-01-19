台南市長黃偉哲去年曾被影射是學運線民，儘管當時就已嚴正否認，也針對該起不實謠言報警處理；有周刊今(19日)爆出促轉會去年陸續約談多位人士，約談名單中還包括黃偉哲。對此，黃不否認教官有找過他，但他強調「沒有同意要當線民，無從得知教官如何向上呈報」，並稱當時他才大一、大二，也不知道這些內容怎會變成情治機關的資料。對於此事，黃偉哲今在臉書嚴正回應，「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴」。

黃偉哲今上午在臉書發文提到，「情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論他們採取任何威脅利誘的手段，我從來沒有出賣過同志」、「我的立場很清楚：威權時代的檔案應該全面公開、全面檢視，追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌」、「市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊我，因為我光明磊落，禁得起考驗」。

促轉會因開放政治檔案掀起的線民風暴持續延燒，《鏡週刊》今報導，促轉會去年陸續約談多位人士，其中包括長黃偉哲，相關檔案記載黃偉哲在大一即遭教官盯上，要求提供社團動態

直到大三，且相關單位以誤餐費為名每次給予1、2千元，促轉會也仍保有這些領據。不過，黃對簽領據「沒印象」。

但針對此事，黃偉哲在接受《鏡週刊》訪問時也回應，社團資訊很多是公開的，他們都掌握得到，教官當時會問「你們社團例如大新社或代聯會有哪些人？」他都說不知道，因自己非核心要角，也不是檯面上人物，但社團的人都認識是真的；若與教官接觸就被認為是線民，「對我來講，這是比較沉重了！」

其實關於此事昨天就傳開，宅神朱學恒昨(18日)在網路直播中就預告19日周刊會報導綠營某縣市長，因為已經傳得滿城風雨，這擺明轉型正義用來做黨內鬥爭；而前綠委郭正亮則質疑，促轉會為何資料會外流？他有朋友在促轉會，資料是不能照相影印抄寫的。

另外，其實在去年11月PTT流傳「線民風暴1：不能只有我看到，DPP要不要說清楚誰是A143？」影射黃偉哲就是「A143」線民，當時黃已公開聲明「我不是A143」，針對該起不實謠言已報警，採取法律行動。