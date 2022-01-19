金管會為促進金融創新、提高金融監理沙盒試辦效益，宣布將舉辦主題式監理沙盒及業務試辦，盼為金融市場注入新活水。首波主題為「數位身分認證及授權」，預計2月中舉辦說明會，業者可在3月中至5月中申請進入沙盒或業務試辦。

金管會2018年4月起實施金融監理沙盒，並於2019年建置銀行、保險及證券期貨等三業別的業務試辦機制，透過沙盒及試辦雙軌併行機制，迄今兩者合計已核准40件申請案，並完成多項法規調適。

鑒於世界銀行2020年11月發布全球推動監理沙盒經驗研究結果報告，指出監理沙盒須符合市場需求，而推動主題式監理沙盒有助於發展特定類型技術，金管會對此順應國內市場發展趨勢及民眾需求，宣布將推動主題式監理沙盒及業務試辦，主動對外徵求案件。

綜規處長胡則華指出，隨著數位金融持續創新發展，線上金融服務已成為消費新選擇，從註冊、登入到交易都需要確保安全性，同時兼顧使用方便。而金融機構也需辨識客戶身分、進行認識客戶（KYC）、驗證客戶身分，並確認客戶是否經授權。

因此，金管會首波選擇「數位身分認證及授權」主題，希望在兼顧民眾需求及業者風險控管前提下，引入具數位認證及授權便利性、安全性及可靠性的方案，鼓勵金融機構及金融科技業者發展、利用最新技術，提出應用方案，讓民眾能更方便安心使用數位金融服務。

胡則華表示，「數位身分認證及授權」主題的範圍及應用十分廣泛，主要可劃分為身分確認（Identity proofing）、認識客戶（KYC）、身分驗證（Authentication）及授權（Authorization）等4個領域。

胡則華指出，金管會預計2月中旬舉辦說明會，對有意參加的業者進行輔導，業者可於3月中至5月中申請進入沙盒或試辦業務，金管會將分批進行審查，並對外公布審查通過業者名單，相關成效及經驗將作為進行法規調適及推動監理政策參考。