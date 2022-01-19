國際原物料大漲使國內民生物價漲勢蠢動，行政院決議責成國發會與相關部會提出「民生物資量價預警機制」，定期就民生物資進行量價監測與分析，並依漲價幅度標示紅、黃、綠預警燈號，同時提出紅、黃燈發生時的穩量穩價因應措施，作為未來穩定物價重要工具。

行政院副院長沈榮津18日召開「穩定物價小組」會議，責請相關單位落實春節民生物資價格穩定措施，以充裕供應、平穩價格，確保國人能夠安心過好年。同時，為遏止囤積、哄抬、聯合行為等不法，亦安排物價聯合稽查小組就稽查情形進行報告。

為充裕供應農曆春節所需各類農產品，穩定農產品價格，行政院指示農委會，就蔬菜、水果、花卉、毛豬、土雞、白肉雞、雞蛋、水產品等各項農產品加強調配並擴大供應，同時持續監控批發市場行情變動，以充裕年節市場需求及穩定市場價格。

而經濟部針對國內超商、超市等零售通路，以及北、中、南13處傳統市場監測春節相關應節商品價格，包括年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果及瓜子等年節商品價格共6成維持不漲或下跌。

同時，中油汽柴油價格春節期間只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯分別於2月底、3月底前不漲，直營加油站春節洗車維持優惠價。台糖小包砂糖（1公斤）、沙拉油（3公升）、罐頭、沖調飲品、水餃、包子及小包冷凍豬肉等售價，在2月15日元宵節前亦不調漲。

經濟部亦邀請國內知名連鎖業者及相關公協會座談，包括鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房表示全年不漲價，美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都則承諾在農曆年前不漲價。而台灣連鎖加盟促進協會129家會員企業、近500個品牌，亦表示年前不會漲價。