金管會為增加企業籌資彈性及效率，修法開放市值逾20億元、上市櫃滿3年的公司，辦理現增發行新股時可採「總括申報」制、一次申報2年內預計增資規模，近期已完成修法預告、將於近期發布施行，預估可縮短籌資時間1～1.5個月，初估將有1173家公司受惠。

金管會統計，2020年現增案共70件、金額894.44億元，2021年躍升至101件、金額跳增至1891.29億元，分別年增達44.29％及1.11倍。證期局副局長郭佳君分析，主因市況佳使公司籌資較順利，且經濟環境及營運狀況良好，亦帶動企業擴產及充實營運資金需求。

金管會明定符合3條件的公開發行公司可採總括申報制，包括市值達20億元的上市櫃公司，近3年未違反證券法令而受處分、辦理募資案未遭金管會退回或撤銷，且執行情況無重大落後或變更，以及委任承銷商近3年未因輔導公司辦理募資出現重大違規而受處分。

若上市櫃公司符合上述資格條件，未來辦理現增將可採總括申報新制，預定發行期間不得超過2年，且生效後首次發行額度應達申報總額度的50％。公司需將擬發行新股總額度、預定發行期間及預定計畫用途等相關重要內容提報董事會通過，再向金管會申報辦理。

郭佳君指出，目前企業規畫辦理現增到取得資金至少要3個月起跳，在此次修法明定開放可採總括申報制後，符合資格條件的公司除了首次申報仍需耗時3個月外，後續2年內追捕發行僅需事後備查，可節省1～1.5個月時間。

郭佳君表示，目前符合上市櫃已滿3年、市值逾20億元條件的公司共有1173家，包括758家上市及415家上櫃公司。其中，生技醫療、電腦周邊設備及半導體業由於常在一定期間內頻繁籌資，預計開放總括申報新制後將受惠最大。