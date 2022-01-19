「金曲歌王」王力宏去年底宣布與李靚蕾離婚，沒想到遭女方毀滅式爆料，私下淫亂生活全公諸於世，如今周遭友人透露他雖遭「蕾神之錘」連番攻擊，疑似為了防止前妻再出招，除了透過律師聯絡，儘量避免單獨見面，就連手機號碼也換了。

王力宏日前隔離出關後前往探望3個小孩，未料遭李靚蕾指控帶3名陌生男子硬闖進住處，還用力搖門嚇壞她與小孩，讓她直指王力宏脫序行為根本是「身心不健全」，加上王力宏身旁同仁有前科、還跟黑道熟識，讓她為此發表不自殺聲明，王力宏經紀公司則發律師聲明反擊「李靚蕾已將這場離婚變成充滿虛構、惡意的抹黑」。

根據《鏡週刊》報導，王力宏遭李靚蕾連番指控和爆料後，心情依舊相當平靜，被問及會不會恨前妻？他表示「心中本來就沒有恨」，有的只剩下「害怕」而已，此外，除了透過律師聯絡之外，已經避免兩人單獨見面，就連手機號碼也換了，似乎為了防止李靚蕾「蕾神之錘」再次出招，不過有一說指出李靚蕾握有王力宏外遇證據，但遲遲沒有公布，主要是取得手段恐違法，無法擅自公諸於世，也有一說是她根本沒有證據。

此外，王力宏日前帶了3男直闖豪宅家中，其中一位是在夫妻旁工作12年的生活助理，引來李靚蕾反問：「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？」不過有網友挖出李靚蕾跟該助理昔日同框照，暗酸：「之前把人家當保姆司機使喚的時候認識，現在反而不認識了」，讓外界更加霧裡看花。

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