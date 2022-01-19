新竹再增1小學家長確診 小孩就讀班級「預防性停課1天」 08:102022/01/19 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市18日新增1家4口確診個案，三民國小已緊急停課放寒假，昨晚連夜採檢2230位師生。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市18日新增1家4口確診個案，三民國小已緊急停課放寒假，昨晚連夜採檢2230位師生，而在還沒查出該家庭群聚感染源時，昨天深夜又驚傳有新增確診個案，市區1所小學緊急通知某班家長，指今天該班要預防性停課，市府今早證實有學生家長確診，該家長學生的班級預防性停課1天，市府稍晚將說明。 桃園深夜再傳1學生確診 該國小及附幼19日停課14天 2招減緩Omicron傳播 醫：指揮中心不願明講 #確診個案 #預防性停課 #新竹市 #學校 #1家4口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學生首確診 新竹市三民國小今起停課14天提早進入寒假 08:232022/01/18 生活 年節將至超前部署 陳其邁：增加隔離旅館及醫護人力量能 12:222022/01/18 生活 台中吳瓊華接國民黨團書記長 迎年底選戰 04:102022/01/19 地方新聞 路竹日照機構開幕 陳其邁提醒長輩盡快打疫苗 19:022022/01/18 寶島 桃園又傳學生確診「有新案」 1國小2幼兒園明停課14天 17:382022/01/18 生活 接任中市議會國民黨團書記長 吳瓊華：力抗綠營抹黑拚連任 18:292022/01/18 政治 鐵人三項選手遇坑洞摔癱 基隆市府國賠967萬 主辦單位要付一半 11:472022/01/18 社會 新竹市40多歲男自認足跡與確診者重複採檢 結果1家4口確診 11:082022/01/18 生活 竹巿三民國小學生確診 今緊急停課14天 07:342022/01/18 生活 「這縣市」3劑疫苗涵蓋率都稱霸全台 網驚問一句跌破眼鏡 08:472022/01/18 政治 海納百川》民進黨狂打盧秀燕 適得其反（吳景其） 13:072022/01/18 海納百川 桃園寒輔停不停？教師會：盼市府給建議別讓學校自行承擔壓力 11:322022/01/18 生活 2022台灣燈會 導入LINE Beacon智慧導覽 04:102022/01/19 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 莫德納第三劑秒殺 莊人祥曝缺貨原因 - 生活 2招減緩Omicron傳播 醫：指揮中心不願明講 - 生活 台東外海凌晨5.3地震澎湖也有感 網驚：晃兩次、蠻大的 - 生活 新竹市40多歲男自認足跡與確診者重複採檢 結果1家4口確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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