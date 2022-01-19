新竹市18日新增1家4口確診個案，三民國小已緊急停課放寒假，昨晚連夜採檢2230位師生，而在還沒查出該家庭群聚感染源時，昨天深夜又驚傳有新增確診個案，市區1所小學緊急通知某班家長，指今天該班要預防性停課，市府今早證實有學生家長確診，該家長學生的班級預防性停課1天，市府稍晚將說明。