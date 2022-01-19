PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

本土疫情持續升溫，外界關注禁內用議題。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日（18）表示，不會因一家餐廳有群聚感染狀況，就禁止所有餐廳內用，指揮中心採取「中庸之道」，即「有多少證據就辦多少程度」。陳時中的言論被網友封為「新金句」，有人則回酸陳明明奉行的就是「無為而治」。

針對防疫政策，陳時中昨日在例行記者會上表示：「一方面有人喊與病毒共存，一方面見到一個就全面封殺。」陳強調，指揮中心採取「中庸之道」，也就是「有多少證據就辦多少程度」。

陳時中也指出，外界擔心餐廳內用禁令是否再起，指揮中心並不會因為一家餐廳有群聚感染情況，就把所有餐廳都禁止內用，因為指揮中心採取的是「中庸之道」，有多少證據就做多少處理，會在「全面封殺」與「病毒共存」之間尋求平衡點。

陳時中的「中庸之道」在PTT論壇與臉書引發熱議，被封為「新金句」，有網友狠酸陳奉行的就是並非「中庸之道」而是「無為而治」；其他網友則紛紛表示：「佛系防疫」、「凌遲防疫」、「庸醫之道」、「滾動修正」、「現在要甩鍋給儒家了嗎？」「乾脆學老子無為好了，或是莊子用夢的」、「每次都有新名詞」、「金句王霸氣回歸了」、「完全放棄超前部署了」、「有多少場聚餐就唱幾首歌」、「不就是滾來滾去的防疫」。