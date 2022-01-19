小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。其中台積電昨（18日）漲勢暫歇，資金流向跌深電子股，加上Fed升息迫在眉睫，大盤陷入高檔震盪，有法人認為，買盤開始往高殖利率股布局，預料將成為今年首季避開風險的重要關注標的。

【1】跌深電子、高殖利率股 吸金

權王台積電（2330）18日漲勢暫歇，成交量大幅縮減，釋出資金活水，買盤轉進短線評價已修正一段時間的跌深電子股。法人研判，多方勢力關注標的將鎖定兩大族群，包括搭上5G、電動車趨勢，中長期展望正向的周邊供應鏈，及有高殖利率加持IC通路等，預料反彈力道可望延續。

【2】美債息飆2年新高 美股嚇跌

權王台積電（2330）18日漲勢暫歇，成交量大幅縮減，釋出資金活水，買盤轉進短線評價已修正一段時間的跌深電子股。法人研判，多方勢力關注標的將鎖定兩大族群，包括搭上5G、電動車趨勢，中長期展望正向的周邊供應鏈，及有高殖利率加持IC通路等，預料反彈力道可望延續。

【3】金管會打炒房 鎖定3樣態

金管會和中央銀行再攜手，將揪出放任、助長炒房的金融機構，並列為今年金檢重點。金管會18日邀集金融機構總經理、總稽核，列出三種常見助長炒房的貸款態樣，包括建築購地貸款多次展期未興建、購置工業區土地貸款案多次展期未興建，銀行卻未收回部分款項或調高利率，還有以人頭戶申貸來假理財真炒房。

【4】15檔金融 外資掃貨

外資18日翻臉大賣台積電近1.4萬張、提款93.65億元，致外資整體在台股賣超68.65億元，然而資金卻悄悄轉戰至金融股買超21.23億元，鎖定國泰金、中信金、富邦金及兆豐金等四大績優金控股各大買約3億元，合計狂掃15檔金控、銀行及壽險股各達2,500張以上，其中，彰銀更敲了當日成交量的一半以上。

【5】涉嫌操控運價 南韓開罰23家航商

海運鏈之亂推升高運價，肥了船東卻苦了貨主，更引來通膨巨獸，逼得各國政府紛紛祭出反壟斷出手查價！最新一起是南韓公平交易委員會（KFTC）18日宣布對23家航商開罰962億韓元（逾台幣22億元），包括12家南韓與11家來自星、港、台的航商，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全上榜，理由是過去15年這些航商涉嫌違法操控南韓到東南亞多條航線運價。