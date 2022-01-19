新北市泰山區日前發生一起街頭鬥毆事件，當事人竟是一對父子酒後為了家務事爭吵，不顧倫理在街頭上大打出手，雙方在馬路上互以角力壓制姿態，緊抱在一起在路上翻滾，身旁還有來往車輛，現場險象還生，警方獲報後趕往現場處理，並將這對醉父子帶回偵辦，但酒醒後兩人表示不提告，不過還是遭社維法裁罰。

警方調查，該對吳姓父子檔，40歲吳父是貨車司機，20歲吳子則是擔任廚師，兩人脾氣都相當硬，不時會為家務事起口角。上周六（15日）晚上，父親到新北市泰山區明志路三段與壽山路口一家餐廳飲酒，事後兒子也趕到場，與父親及友人共飲。

馬路成角力場！醉父子大街上翻滾互毆上演角力戰。(民眾提供)

到了晚上10時許，吳姓父子竟於喝完酒後吵了起來，雙方在馬路上你拉我扯，扭打在一起，造成吳父受傷，過程中引起路過車輛與周遭住戶注目並趕緊報警，警方獲報後迅速抵達現場，並通知救護車前來協助送醫，所幸經治療後父子皆無大礙。

雙方酒醒後向警方表示不提告傷害，惟父子酒後於馬路上鬥毆已違反社會秩序維護法第87條，警方待雙方傷勢恢復後將通知到案，並依法裁罰，嚴懲擾亂社會秩序的滋事分子。