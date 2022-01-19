邑昇(5291)擴大布局電動自行車領域，新車款將於今年正式量產，公司也著眼於歐美等國，規劃透過既有LED自行車燈之經銷通路，尋求當地策略合作夥伴，邑昇董事長簡榮坤表示，2022年銷售目標為全台e-bike銷量2倍，期待e-bike事業規模擴大成支撐營運的第3隻腳。

邑昇以少量多樣客製化PCB事業起家，2008年跨足LED自行車燈領域，並自創品牌「DOSUN」行銷海外，目前擁有PCB與自創LED自行車燈品牌「DOSUN」兩大主要營運事業，有鑑於自行車出行日益盛行，傳統自行車難以征服台灣蜿蜒多變的地形樣貌，邑昇於2020年2020年下半年從自行車燈事業衍伸出e-bike電動輔助自行車系列產品，研發設計出電動輔助自行車「CT150」，主打台灣在地生產製造，推出14”、16”、17”三種尺寸，最新一批除既有動感紅、極鑽藍兩色外，另增加全新靚亮白可供選擇，並調整輪胎與握把，改裝為電動輔助公路車型，在第一、二批少量試產即大獲好評，短時間內快速預購一空。

邑昇於2021投入大量研發，推出貨車型e-cargo CG135、折疊型CFSO、與公路車型RX100，其中e-cargo除可用於貨物採運外，更是符合戶外旅遊露營所需，並可客製加裝兒童座椅作為親子接送，前後載重各為10公斤與25公斤，採取隱藏式電池，續航力可達135公里；折疊型可置於汽車後車箱，增加旅行自由與彈性，能夠更深入山林絕景；公路車型則主打年輕人市場，增添騎乘駕馭感，新款均將於今年正式量產，並規劃前進市場規模更寬廣的歐美各國。

簡榮坤指出，全球產業進入電子業傳產化、傳產高科技化世代，以往自行車屬於黑手型的傳統產業，如今將結合電子、AI與雲端系統，成為可比擬智慧手機之高精密產品，邑昇以一貫「少量多樣客製化」為核心精神，擁有特殊性、高精度、高客製化不易更換供應商之特性，成功在台灣PCB市場站穩一席之地，未來亦將延續至電動輔助自行車事業，針對有利基點之小眾市場。

除研發推出新車款，邑昇也強化銷售後維修與保養服務，結合全台經銷車店聯盟，進行銷售與售後維修教育訓練，並進一步研討各在地經銷車店的實際回饋，共同經營與調整腳步。

邑昇樂觀今年台灣需求發展，也著眼於市場規模更大的歐美等國，規劃透過既有LED自行車燈之經銷通路，進一步尋求當地策略合作夥伴，從實地回饋進行更多樣與全面性的改款與升級，目標每年推出新款，打造邑昇在電動輔助自行車市場的獨特性，並以2022年全台e-bike銷量2倍為銷售目標。

邑昇2021年12月合併營收為1.22億元，年增9.31%，累計2021年合併營收為15.57億元，年增29.99%。