90年代當紅女星黎姿（現改名為：馬黎珈而）過去和有「殘疾富豪」之稱的馬廷強結婚後淡出演藝圈，近年黎姿搖身變成商場女強人，投資醫美事業成為CEO，身家暴漲約11億台幣。昨(18日)黎姿慶祝和老公結婚13周年，難得分享兩人相視而笑的閃照，寫下：「謝謝你給了我13年的開心幸福！」

黎姿年輕時因為扛家計而出道，演出《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》走紅，愛家的她更一路支持弟弟黎嬰唸到醫學院畢業，未料2007年黎嬰突發生嚴重車禍，一度有生命危險，昏迷不醒3個多月後才清醒，但仍半身不遂，隔年黎姿宣布退出演藝圈結婚，2009年1月黎姿和馬廷強舉行婚禮，兩人先生下一對雙胞胎女兒，之後又生下一女，成為5口之家。

黎姿放出和老公相視而笑閃照。（圖／翻攝自gigilai_official IG；翻攝自黎姿微博）

近年，黎姿在商場成就非凡，她投身醫美行業成為最美CEO，本人也成為活招牌，所創立的卓珈控股去年經港媒報導，被「美圖秀秀」APP軟體起家的美圖公司相中，一次買入5000股，令黎姿手上持股增加了3.19億港幣（約台幣11億台幣）。

昨黎姿有感而發寫下，維持感情就像栽培植物，要用心灌溉才會長得茂盛甚至能開花結果，「13年的婚姻，不算長也不太短，謝謝你願意和我一起投放養分悉心栽培」，並坦言平時生活雖然會嫌棄另一半囉嗦，但她心裡自知是先生的無微不至和關愛，最後謝謝老公知道她愛花便買了一大束鮮花慶祝兩人結婚13周年快樂，見此，甘比留言回應：「Sweet sweet」，佘詩曼也回：「Happy anniversary」，其他網友也獻上祝賀。