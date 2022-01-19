本土疫情不斷升溫，是否禁內用引發各界關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日（18）表示，不會因一家餐廳有群聚感染狀況，就禁止所有餐廳內用，指揮中心會採取「中庸之道」。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇則指出，政府目前不願影響民生經濟，短期內不會升三級，除非出現較大數量的重症死亡。網友則表示，蔡政府最怕的就是擋民財路會被選票教訓，畢竟「2022選舉要到了」。

針對餐廳內用禁令是否再起，陳時中昨日在例行記者會上表示：「一方面有人喊與病毒共存，一方面見到一個就全面封殺。」陳強調，指揮中心採取「中庸之道」，也就是「有多少證據就辦多少程度」，並不會因為一家餐廳有群聚感染情況，就把所有餐廳都禁止內用。

陳昶宇昨日在臉書發文分析蔡政府防疫政策：「目前以盡量不影響民生經濟為前提，看來短期內是不會升三級，除非出現較大數量的重症死亡。」陳提醒，接下來過年前後是個重要的關卡，若能盡量避免同時太多人的接觸，就能在一定程度上減緩Omicron傳播，「現在指揮中心可能動輒得咎怕得罪人，看起來不太願意明說，民眾就只能自行體會拿捏分寸了」。

陳昶宇的文章引發熱烈迴響，網友紛紛回應：「2022選舉要到了」、「擋人財路如殺人父母，政府得罪不起」、「當政策充滿選票考量，就不可能會是好政策」、「政府又在期待台灣人能自律了……搞不懂有什麼好期待的」、「看來大家又要習慣宅在家的日子了」。