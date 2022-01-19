台南市長黃偉哲去年11月陷入線民風暴，遭PTT網友點名，是促轉會資料代號「A143」線民，黃偉哲曾公開否認指控，也向警方備案，今天卻又再度遭週刊報導他曾遭情治單位吸收當線民。黃偉哲今早重申，自己沒有當過線民，「民主化的今天，有人利用虛假的特務報告進行政治鬥爭」，面對不實攻擊，他說，將委由律師提出告訴。

年底縣市長選舉，黃偉哲積極拚連任，民進黨六都人選尚未定案，預計農曆年後啟動六都布局，此時又再爆出線民風暴，外界也關注是否牽動台南市長選戰布局。

針對該報導指出，黃偉哲大一到大三期間回報社團動態給教官，以「誤餐費」名義領取每次1、2000元報酬，黃偉哲也澄清，「我從未出賣同志，也沒做過線民，在民主化的今天，還有人利用虛假特務報告進行政治鬥爭。」

黃偉哲今早於臉書發了一篇長文反擊線民指控，他強調，「市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊我，因為我光明磊落，禁得起考驗。」他重申，自己沒有做過線民，對於不實攻擊，將委由律師提出告訴。

針對促轉會開放的資料意外揭露「線民風暴」，黃偉哲也說，他的立場很清楚，威權時代檔案應該全面公開、全面檢視，追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌。

黃偉哲今天上午也照原訂公開行程在佳里、柳營、新營跑行程，他說，自己還是要做好市長的工作，把該做的事做好最重要。