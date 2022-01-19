一名擔任經理的網友分享，他在尾牙抽中5萬元大獎，決定要請自己部門的員工吃雞排喝飲料，結果別的部門的人竟然狂鬧，還一直起鬨要他把錢全部捐出來，讓他聽了火冒三丈，認為他抽到的錢，他有權力決定要怎麼樣處理，大家到底有多貪心啊？這麼想要貪小便宜，怎麼不找自己的主管鬧？引發網友討論。

一名網友日前在《匿名公社》上發文表示，公司因為疫情臨時取消尾牙，改為每人發1000元獎金補貼，而原本在尾牙上要舉辦的抽獎活動，則改在公司內部舉辦。而原PO在這間公司任職經理，這次尾牙抽獎幸運中了5萬元，結果人事發現後，竟鼓吹大家喊「全部斗內（Donate捐增）」，讓他非常傻眼。

該網友指出，在許多職員的吶喊下，他最終還是沒有把5萬元的獎金捐出來，結果老闆的秘書見狀竟挖苦他說「都當經理了，連5萬元都捨不得拿出來！」還扯到他一個月的薪資有多少，但他認為獎金是他的，他有權決定使用方式，真不懂大家再湊啥熱鬧。

該網友也說，隨後老闆秘書也抽中1萬元，結果剛剛還大聲嚷嚷要別人捐錢的人，立刻閉嘴不說話，讓他忍不住吐槽說「不是該當榜樣嗎？」結果對方聽了竟然開始拿彼此的薪水出來說嘴，但他認為這些都是在鬼扯。

該網友透露，他中獎後決定請自己底下的組員吃飯，本以為其他部門的人鬧一下會罷休，結果他們竟然不肯閉嘴，讓原PO忍不住爆氣直呼「到底是要多貪啊？我抽到獎是干你們什麼事啊？想貪便宜，可以找自己的主管好嗎？」

貼文引起網友討論，「別理貪小便宜的，這就是人性」、「以前工作的地方就遇過一次，明明才抽到幾千塊，請飲料結果他們還幫其他朋友點，導致他最後還得要貼錢」、「可以揪老闆秘書，一人拿1萬出來抖內」、「我也是碰過類似的情況，個個都再起鬨要捐出來，弄到我差點翻臉，不理他們就好了，請自己部門的辦一桌吃個飯就好了，其他的就不要理了」。

也有過來人感嘆地說，這種狀況真的是裡外不是人，所以現在他都乾脆不要把自己的名條放進去，直接置身事外比較輕鬆。