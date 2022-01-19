美股周二重挫，道瓊工業指數收盤重挫543點，台股今(19日)開盤即跌逾百點，以18275.18點開出，台積電ADR挫低逾4%，今開盤下跌10元，開在652元，聯發科、聯電同步下挫，股王矽力-KY早盤跌逾3%，來到3755元，指數一度下殺至18209.62點，跌逾160點，回測18200點。

華爾街市場傳出美國聯準會(Fed)3月可能升息2碼，美債殖利率飆升，2年期公債殖利率一度升至1.05%，為2020年2月以來首度衝破1%關卡，10年期公債殖利率也突破1.87%，創近2年來最高，債市慘跌，衝擊科技股與價值股，加以高盛財報不佳拖累金融股，道瓊工業指數重挫543.34點，跌幅1.51%，以35368.47點作收；標準普爾500指數下跌85.74點，跌幅1.84%，收在4577.11點；那斯達克指數大跌386.85點，跌幅2.60%，收在14506.90點；費城半導體指數大跌173.37點，跌幅4.44%，收在3727.24點。

台股ADR部分，台積電ADR下挫4.86%，聯電ADR下跌2.99%，日月光ADR下跌3.03%，僅中華電信ADR漲0.09%。

台股18日開低，盤中即受美債殖利率飆升影響震盪走低，終場收在當日最低的18378.64點，下跌146.8點，成交值2618億元，三大法人資金動向，外資及陸資、自營商均為賣超，分別賣超68.64億元、35.46億元，僅投信買超10.75億元，合計賣超93.35億元。