今天NBA傳來震撼消息，據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，聯盟老將「高富帥」帕森斯(Chandler Parsons)正式宣布退休，消息傳出後帕森斯本人也在IG上面證實，發了幾張在賽場上征戰的照片，然後配上長文表達感言，感謝了所有給他機會的球隊。

帕森斯說：「夥伴們，我甚至不知從何說起，過去幾年太瘋狂了，也看清了很多事。我經歷太多起伏，對此表示感激。此生我希望的就是成為一名NBA球員，我甚至沒意識到，也沒想過這意味著什麼，我只想在最高水平比賽中打球。而我可以很驕傲地說『我做到了！』」

接著帕森斯感謝了所有在這條路上支持他的人，包括家人、朋友、大學，還有在NBA的火箭、獨行俠、灰熊、老鷹、工作人員、教練和隊友等，感謝這些年來對他的信任，以及給他的機會，並在最後表示：「謝謝你們全部，親愛的CP25。」文中內容相當感人。

帕森斯今年33歲，身高206公分，體重104公斤，他於2011年次輪第38順位被火箭選上，效力到2014年，在2013-2014年球季場均能貢獻16.6分5.5籃板4助攻，投籃命中率47.2%、外線37%、罰球74.2%，當中還曾與華裔球星林書豪當過隊友。

之後他轉往獨行俠、灰熊與老鷹，職業生涯總共出戰440場比賽，前3賽季在火箭出戰213場，共賺了270萬美元，離開火箭後獲得獨行俠3年4600萬美元、灰熊4年9480萬美元大約，但他因傷勢影響在後6季僅出賽227場，共賺了1.245億美元。