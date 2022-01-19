【愛傳媒左化鵬專欄】在內湖一間裝潢氣派的招待所裡，我和黑兄暢談竟日。他頻頻為我斟上一杯又一杯入喉回甘的普洱老茶。他還送我一本厚厚的四格漫畫書「牢騷」，這本書道盡了他鐵窗生涯坐穿牢底的「牢騷」。黑兄真的就姓黑，他就是江湖人稱「盜帥」的黑金城。

黑兄另有一個外號叫「北盜」，還有一位與他齊名的「南偷」辛逸民。當年，他們南北雙雄，縦橫全省，來無影去無縦，治安單位聞風色變。黑金城從小就不愛讀書，不服師長管教，高中未畢業就混跡江湖，打架偷竊無惡不為，坐牢像吃家常便飯，在土城看守所、龜山台北監獄、台南監獄、台東泰源監獄，和宜蘭監獄，進進出出，前前後後，斷斷續續，服刑二十多年，由青絲到白髮，耗盡人生三分之一的歲月。

盜亦有道，黑金城雖穿穴踰牆，一般民宅都繞道而過，他專偷銀樓、鐘錶行、畫廊保險箱和富貴人家。民國七十一年春夏之交的一個夜晚，他摸黑進入外雙溪一戶深宅大院，偷走大批的卷軸字畫。隔天閲報，才知他夜闖的是摩耶精舍，主人是張大千。茲事體大，他不敢銷贓，將畫作藏在錦州街一民宅，誰知道這戶民宅窩藏了十大槍擊要犯之首的石國樑，警方破門攻堅時，向屋中投擲手榴彈，房間全毁，這些曠世巨作也毀之一旦。 黑老兄迄今悔恨交加，扼腕不已。

民國七十九年，大陸知名畫家范曾攜帶二十七幅畫作來台灣展覽，一夜之間，在畫廊全數被盜走，不消說，又是他的傑作。黑金城和書畫真是有緣，他從小就愛習畫，汀州路老家的牆壁，就貼滿了他的畫作獎狀。高中時，他就讀復興美工學美術，如果循序漸進，以他繪畫的天賦，可能日後成就不亞於張大千和范曾。可惜交友不慎，誤入歧途，白白葬送了一個美術家。

說黑金城蹲苦窯，其實也不盡然。他享受的是和阿扁是一樣的待遇，住的可是1.86坪的獨居牢房，牢頭和獄卒都不敢輕慢，待之若上賓，深怕他溜走。他把牢房當道埸，苦苦修行，熟讀了資治通鑒和二十五史，遍覽了水滸傳、西遊記、三國演義、西廂記等四大名著。有一次，換牢房時，房門重重一關，「碰」的一聲，他突然頓悟，「要是想不開，人生何處非牢房，要是參透了，牢房雖小天地寬」。

從此，他又重拾畫筆，將牢中的心境畫成一幅幅的四格漫畫，取書名為「牢騷」，全書約二百八十頁，已付梓。藉由漫畫表達一名坐牢人的心聲，他希望有朝一日，這些畫作，能成為青少年的借鏡。

少年子弟江湖老，十多年前，他出獄了，外面世界，滾滾紅塵，他已難以適應，求職無門，常被人欺騙，他「以為自己已經夠壞了，別人都是好人」。後來，乾脆自創「黑的文創公司」，打算出版「山海經」和「搜神記」的故事漫畫版。

黑金城老兄長的一表人才，外貌溫文儒雅，誰也看不出，這位漫畫家曾經是受刑人。今天，又來了一位姓黃的朋友，我想改日再邀一位姓花的和姓白的朋友，大家湊成一桌打麻將，我在一旁插花。一黑、二黃、三花，四白，多麼有趣。

作者為資深媒體人

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