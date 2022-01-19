日本男星東出昌大2015年與大2歲女星渡邊杏結婚後，共同育有1對雙胞胎女兒和1名愛子 ，但2020年東出昌大卻被爆出外遇另一名女星唐田英里佳，接著就和渡邊杏離婚，還不願意承擔3名孩子的贍養費，讓渡邊杏心痛不已，決定離開日本帶著孩子重新開始，如今她的現況也曝光。

渡邊杏自從與東出昌大離婚後，便擔起照顧3名孩子的重擔，雖她也因此獲得大眾的憐憫，好感度更加提升也迎來了更多的廣告代言及戲劇邀約，但對這一切都感到心寒與疲憊的渡邊杏來說，這些都無法撫平心中的痛。因此去年受邀上節目時，她便透露自己正在學法文，之後將會帶著3名孩子移居法國居住，一切重新開始，避免他們在充滿輿論的社會壓力下生長。

根據日本媒體的報導，渡邊杏在2021年底已帶著3名子女前往歐洲參觀、考察當地環境，預計在2022年正式搬到法國巴黎居住，為了配合孩子們的入學時間，目前她已經開始著手移居的相關事宜，一切辦妥便會出發；至於工作的部分，知情人士透露並不會因為渡邊杏搬去法國而受到影響，她除了會繼續擔任固定節目的旁白嘉賓，需要時她也會隨時飛回日本工作，一切都在計畫之中。而消息曝光後，也獲得不少網友支持，紛紛留言「母愛真的很偉大」、「杏真的好辛苦」、「去吧！去那展開更好的生活」。