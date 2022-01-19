台南市長黃偉哲針對周刊報導他曾於大學時期當線民，他今早在臉書發一篇長文反擊，「壓迫的年代，只有受難者。」他說，「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，對於不實攻擊，將委由律師提出告訴。他強調，「市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷，不必以刻意的模糊打擊我，因為我光明磊落，禁得起考驗。」

黃偉哲於文中回憶，剛進台大初次參加校園學生運動，幾天後教官打電話到家裡對擔任國中老師的媽媽「曉以大義」，情治單位人員更數度向爸爸關切「在學校亂舞的黃偉哲」，父母對兒子考上台大的喜悅與驕傲，瞬間轉為驚懼與痛惜，「跪下！」許久未曾受過父親如此厲聲斥的他，立刻跪在祖宗牌位前。

他回憶，父親對他說，「你不知道國民黨有多恐怖嗎？你以後還要當兵、還要出國讀書，你睬什麼學運，以為自己很厲害嗎？國民黨是你有能力翻倒的嗎？」父親愈說愈急愈氣，一個巴掌打過來：「你讀到大學要亂舞是你的代誌，你老母做老師的退休金，你也要舞掉嗎？」下跪和巴掌，是他第一次參加學生運動的代價，「我明白父親望子成龍的期待與憤怒，也清楚長輩內心有著長期威權統治的烙印。」

「當年的台大學生黃偉哲，沒有選擇屈服，而是更積極投入。」他仍然堅定參與學生運動、和鄭文燦、朱容徵、黃建興在＜代聯會訊＞為校園民主發聲，在＜濁水溪社＞寫實農村的悲鳴，甚至在聲援520農民運動時，從街頭被鎮暴警察拖到城中分局暴打。

黃偉哲說，當年黨國威權的巨獸，綿密布建在校園的每一個角落，「包括我在內的學運幹部，在若干年後才發現當年沒有印象的閒聊，竟然被情治單位加油添醋，變成他們領取功獎酬勞的報告，難怪威權時期有許多的冤錯假案。」他也說，情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但無論他們採取任何威脅利誘的手段，「我從來沒有出賣過同志。」

黃偉哲重申，「壓迫的年代，只有受難者」，我們何其有幸，不必遭受民主前輩那般家破人亡、身繫黑牢的苦難；我們何其不幸，在民主化的今天，還有人利用虛假的特務報告，進行政治鬥爭，延續黨國威權的幽靈。他認為，威權時代的檔案應該全面公開、全面檢視，追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌。