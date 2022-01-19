男星張立昂去年被爆劈腿等感情糾紛，事後爆料女子以親筆道歉信，還張立昂清白，不過張立昂已一整年沒拍戲，不免讓人好奇他是否因緋聞重創演藝事業，但其實，張立昂在去年底斜槓當起老闆，和朋友投資近百萬開三明治店。

偶像男星張立昂去年5月因感情糾紛重創形象，事後爆料女子以親筆道歉信，還張立昂清白，但仍讓他相當沮喪，38歲的張立昂一整年沒拍戲，加上疫情打亂演藝工作腳步，張立昂除了擔任新戲《我的野蠻女友》製作人外，根據《鏡週刊》報導，張立昂已在去年底斜槓當餐飲老闆，和朋友投資近百萬開三明治店，目前正在試營運。

張立昂選在疫情期間開店，可以說是勇氣可嘉，不過張立昂則指出，三明治的價位親民，不會因景氣浮動受影響，且開店地點選在上班族活躍的商業區，疫情期間的外送業績反而有成長，當起老闆的張立昂要了解經營模式、看營收報表外，也要思考宣傳模式，張立昂說：「隨著年紀增長，對美食品味有提高」，順利的話，有望在今年開放加盟。

張立昂以帥氣外型，被「偶像劇之母」柴智屏的公司相中，在2014年以電影《等一個人咖啡》嶄露頭角，並在2016年以電視劇《1989一念間》紅透半邊天，張立昂沒忘自己立志當歌手，在主演的電視劇《三明治女孩的逆襲》演唱片尾曲外，並推出個人全創作EP、舉辦音樂會，張立昂戲劇和音樂領域闖出一番成績，現在跟隨父母從商的腳步，斜槓當三明治老闆。