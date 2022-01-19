王力宏和李靚蕾的離婚風波不斷延燒，隨著蕾神之錘重擊，王力宏的事業也受到巨大影響，然而大陸官方始終沒有表明態度，將王力宏封殺，王力宏也試圖反擊，希望能挽回局勢，其律師也曾公開表示這一切是李靚蕾虛構且惡意的抹黑行動。

李靚蕾先前公布王力宏購買網軍洗白的消息，儘管王力宏在台灣沒有成功洗白，微博的風向卻悄悄改變，加上過去爆發醜聞的藝人都被封殺，卻未傳出王力宏遭處置，逐漸流傳兩說法，有人認為王力宏過去曾多次演唱共產黨愛黨愛國歌曲，受到官媒大肆讚揚，像是2020年他就在軍事運動會與成龍合唱〈歌唱祖國〉。

不僅如此，據《鏡周刊》報導，王力宏和方文山合作的〈天地龍鱗〉，更是在剛推出就衝上大陸QQ音樂排行榜的冠軍，網友也忍不住感嘆：「如果王力宏沒有離婚風波，我想〈天地龍鱗〉一定會上春晚，真的好聽到爆！方文山的詞一字一句唱出來，真的太可以了！」

儘管王力宏先前醜聞連環爆，他自身的狀態卻沒有受到太大影響，目前打算先休息3到5年，儘管他很想見兒女，但還是只能聽從律師建議，不在有監視攝影的情況下和李靚蕾單獨互動，以免再度引發衝突，對於朋友安慰最後肯定能逢凶化吉，他也如此堅信。