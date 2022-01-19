周二美股主要指數全面重挫，那斯達克指數大跌2.6%，費城半導體指數跌逾4%，表現尤為疲弱。高盛上季業績意外疲弱，金融股首當其衝。美國公債殖利率升抵新里程碑，科技股持續遭到拋售。

★主要指數

道瓊工業平均指數收跌543.34點或1.51%，為35368.47點，盤中一度跌近650點。

標普500指數跌85.74點或1.84%，收在4577.11點。

那斯達克綜合指數大跌386.86點或2.6%，為14506.90點，創下3個月來新低，與去年11月19日創下的歷史收盤新高相比已經下跌約9.7%，這表示該指數已接近進入修正區（拉回10%），這將是2021年初以來首見。此外，那指亦跌破200日移動均線，為2020年4月來首見。

費城半導體指數收跌4.44%，為3727.2點。

小型股羅素2000指數跌3.06%，為2096.23點。

★消息

美國10年期指標公債殖利率盤中一度站上1.87%，創下2020年1月來新高。兩年期美國公債殖利率升至1.043%，為2020年2月以來首次漲破1%。市場押注聯準會將更早且更快收緊政策，以抑制居高不下的通膨。今年以來，兩年期債息已經上漲31個基點，料將創下自2009年12月以來最大單月漲幅。

市場數據顯示，交易商預期到今年底前聯準會可能升息4碼，且3月升息的幅度可能高達50個基點。

受債息大漲帶動，美元站上1周新高，並創下兩周來最大單日漲幅。

美銀調查顯示，基金經理人對科技股的加碼部位已經降至2008年以來新低。德銀調查指出，大多數受訪者認為美國科技股已經進入泡沫區。

親伊朗的葉門武裝組織以無人機空襲阿拉伯聯合大公國，中東地區的緊張局勢升高，周二國際油價創下7年新高。

★分析

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，業績表現不盡人意導致金融股走跌，應該是今天影響盤勢最主要的因素。

Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示，炙熱的通膨數據嚇到了市場，投資人認為聯準會就快要採取行動，所以我們看到公債殖利率上揚。債息不僅升高，而且是急速升高，這實使市場有些難以消化，尤其是成長股、估值較高的個股，以及投機型資產。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收高，終場小漲0.4%。能源股是今年以來上漲最多的族群。

其餘10個板塊均收黑，以科技股跌2.49%，跌幅最大。

受高盛重挫拖累，今年來表現亮眼的金融股下跌2.3%，跌幅居次。

其他成長型類股亦相對疲弱，非必需消費品類股跌1.92%，通訊服務股跌1.99%。

★重磅股

重量級科技股全面下挫，給標普500指數帶來最大的拖累。蘋果收跌1.89%，谷歌母公司Alphabet跌2.50%，臉書母公司Meta跌4.14%，亞馬遜跌1.99%，微軟跌2.43%。

晶片股慘遭血洗，應用材料跌8.77%，輝達跌3.86%，超微跌3.62%，高通跌5.21%，美光跌4.61%，英特爾跌1.69%。

★焦點股

高盛重挫近7%，由於交易活動疲軟，該投銀上季獲利不如市場預期。受此拖累，摩根士丹利和摩根大通均逾跌4%，花旗跌2.4%，使道瓊指數承壓。

動視暴雪（Activision Blizzard）飆漲25.88%，收在82.31美元。微軟宣布將以687億美元收購該電子遊戲公司。受此激勵，同為遊戲股的藝電（ Electronic Arts）上漲2.7%，Take-Two Interactive Software漲1%。微軟收跌2.4%。

Gap大跌6.7%，遭摩根士丹利將其股票評級從「持股觀望」調降至「減碼」，因不斷升高的成本壓力與激烈的競爭，可能有損Gap今年的獲利表現。

★台股ADR

台積電ADR重挫4.86%，日月光ADR和聯電ADR跌約3%，僅中華電信ADR勉強守在平盤之上，終場微升0.09%。