雲端伺服器大廠緯穎(6669)去年第4季自結合併損益，單季營業利益34.2億元，稅後盈餘為26.14億元，雙雙改寫歷史次高紀錄，EPS達14.95元。累計去年營業利益為113.87億元，稅後盈餘為86.48億元，也是雙創歷史新高，EPS 49.46元。歐系外資出具最新報告，給予「表現優於大盤」評等，目標價1220元；美系外資給予「加碼」，目標價1060元；港系外資給予「買進」，目標價1200元。

外資指出，緯穎日前宣布為關鍵雲端超大規模客戶的新大型資料中心，新建馬來西亞工廠，該廠已在2021年12月開始建設，將在2023年投產，資本支出約4.48億新台幣。此外，外資也預估緯創會在墨西哥和台南建廠或擴廠，以優化其製造設置的多樣化。緯穎繼續讓生產地多樣化，降低風險因素的不確定性，還能更貼近當地客戶。目前緯創生產基地包含大陸中山、崑山、泰州、馬來西亞、越南、墨西哥、台灣新竹等地。

全球歷經了中美貿易戰和新冠疫情等衝擊，供應鍊從長鏈變為短鏈，除了緯創外，鴻海(2317)/鴻佰最近也宣布了2700萬美元在墨西哥投資；聯想在墨西哥和匈牙利廠的ISG（社交電商）產能翻增；而英業達(2356)已經在墨西哥/捷克共和國建立了生產基地；廣達也在美國和德國建立生產基金。

緯穎指出，因應遠距工作、線上教學以及各種AI應用需求，雲端資料中心產業將持續成長。惟整體供應鏈風險仍在，公司透過與上下游客戶供應商協同合作，在未來兩、三年持續擴展全球據點，以達到目前五到六倍的產能規模，維持營運穩定及彈性。

緯穎去年第四季合併營收568.79億元，季增25.66%，年增8.3%，刷新紀錄，營業淨利34.2億元，季增26.7%，年減3%，稅後淨利26.14億元，季增率29%，年減4.3%，EPS為14.95元。其中，毛利率8%，為6季新低，營益率6%，淨利率4.6%，同為去年高峰。

累計去年合併營收1926.26億元，年增3%，創歷史新高，惟因通膨與新台幣升值，毛利率、營益率、稅後淨利率分別年減0.1個百分點至8.1%、5.9%、4.5%，EPS達49.46元創高。