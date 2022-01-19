擁有獨特魅力的塊根植物

觀葉和多肉植物近幾年蔚為風潮，成為疫情下宅在家最療癒人心的夥伴，塊根植物就屬於多肉植物的一種，有著肥大根部，看起來堅毅又可愛。偷偷告訴大家～最常見的塊根好朋友就是蕃薯、薑、洋蔥等，常常出現在我們的餐桌上XD。

前幾年，種植塊根植物的風潮在日本開始流行起來，不少潮流人士如木村拓哉都有收藏植栽唷！塊根奇特的外型及散發出來的獨特魅力，深受許多人的喜愛，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，推坑大家網路熱議的十大熱門塊根植物，一起成為潮流界的植男植女吧！

No.10 光堂

屬於棒槌樹屬，外觀就如同棒槌，粗大的莖部帶著很多的尖刺，有波浪狀也有平整的葉片，會從莖頂而出，一般雨季有葉子，旱季無葉子。

在春夏的時候會開出黃色的花，要特別注意的是它全株有毒，不要讓枝液誤入眼睛和口中，家裡有小孩的要記得種植在他們碰不到的地方。

No.9 惠比須笑

塊根植物的名稱一個比一個特別，而惠比須笑的取名緣由是據說用它開出的小黃花去供奉惠比須神，惠比須神就會開心的笑出來，於是叫做惠比須笑，粗肥的身體配上可愛的小黃花，真的讓人看了不禁會心一笑。

如果它落葉了也不用太緊張，可能是溫度過低，進入休眠狀態，要控制好它的澆水量，停止施肥，讓它在乾燥的環境中渡過寒冬。

No.8 布紋球

布紋球外型圓圓胖胖的很像仙人掌，但身上沒帶刺，有個很美的別名「晃玉」，深受玩家喜愛最大的原因是它每一個的紋路都不相同，在野生環境下曝曬陽光，會轉為紅色和紫色。

它是一種雌雄異株的植物，要辨別的話可以看他頭頂上的花芯，而布紋球的花非常迷你，要仔細看才看得出來。

No.7 席巴女王之玉櫛

通常是生長在花崗岩的表面，和光堂的外型有些相似，有別於光堂，它的刺比較短粗，沒有這麼密集，而且長大後會分枝，會有無數枝棒槌在樹上的感覺。

花色為黃色，通常兩年後開花，但也有機會在幼株時期看到，身上有很多細小的白色柔毛，所以看起來會是銀白色的，就像女王一樣高尚但又帶點霸氣。

No.6 龜甲龍

龜甲龍又稱象腳，外觀獨特又可愛，根部為球體，隨著時間成長會慢慢龜裂出不同的紋路，就很像龜殼的外型，生長期頂部還會長出藤和心型的葉子。

網友表示龜甲龍奇特的造型百看不膩，很推薦給新手們。而龜甲龍又分為南非和墨西哥的品種，前者為「冬型種」，後者為「夏季種」，栽培要求不同，不能把它搞混囉!

No.5 象牙宮

象牙宮在塊根植物中也算是標誌品種，外型相當好辨別，擁有肥胖的身軀，枝幹上有濃密細長的葉子，外型非常討喜，幾乎每個塊根玩家都會有一棵。

要看它健不健康，可以簡單通過用手輕輕擠壓起硬度來判斷，而它生長速度緩慢，大棵的象牙宮通常價格不斐，新手們可以依照自己的荷包深度來決定要從小象還是大象開始。

No.4 象足漆樹

象足漆樹是馬達加斯加的特有種，在園藝界稱得上是植友們最想擁有的頂極多肉植物，身價相當高貴，高等級的價格甚至是可以直接買一台車！

網友表示自從入了塊根的坑之後，象足漆樹具有肥厚的塊莖，淺色的樹皮表面帶有不規則狀莖瘤，再配上細小且油亮的葉片，如此完美的觀賞性，不管怎麼想都是一定要入手的！

No.3 紫茉莉

紫茉莉其實花色豐富，紫、紅、黃、白、雜的都有，花朵鮮艷，味道清香，而且用途也相當廣泛。

花朵可以做為胭脂，根部還能作為中藥，以塊根植物來說可說是相當多功能，除了鮮豔的花卉，塊根也富有觀賞價值，越老越想得古樸，有不同的韻味，種植起來也很簡易。

No.2 山烏龜

山烏龜品種相當多，其中最受歡迎的就是圓葉山烏龜，外觀渾圓有點像地瓜或是馬鈴薯，生長在泰國，春天時會長出細長的莖以及圓圓的葉子，可愛的外型深受女生喜愛。

它的價格和其他塊根來比便宜許多、購買管道多又很容易種植，很適合還沒成為綠手指的你。

No.1 沙漠玫瑰

沙漠玫瑰又叫做富貴花，其實在台灣的家庭中非常常見，顏色鮮豔，有各種不同的紅，很適合放在家中增添喜氣。它的生存力極強，象徵堅強，財經網美胡采蘋也曾以沙漠玫瑰的照片感謝全國醫護人員。

沙漠玫瑰品種眾多，其中有一個叫做羊角沙玫，葉片呈現扭曲狀，就像羊角一般，超級可愛，也很值得收藏。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年01月12日至2022年01月11日，共四年。

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