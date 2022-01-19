5G已成為未來電信業積極拓展的技術與領域，然而美國電信巨頭AT&T和威瑞森（Verizon）周四啟用的新5G服務竟可能造成飛安危機，不只會影響大量航班與旅客，也可能造成貨物延遲，在航空業者的強烈反應與拜登政府協調下，電信業者同意暫緩啟用在機場附近的新5G服務。

綜合外媒報導，美國在去年初將5G頻寬的3.7-3.98 GHz範圍許可證賣給電信業者，但飛機高度計的運作頻段位在4.2-4.4 GHz之間，由於兩者的頻率太過接近，引發許多航空業者的抗議，高度計主要用來協助自動降落，並檢測危險的風切。

許多航空業者警告，若5G新服務正式開通，將引發「災難性」飛安危機，聯合航空也示警，此問題將導致旗下每年1.5萬個航班，超過125萬名旅客及大量貨物受到影響。

對此，電信業者威瑞森則認為，5G已在全球40多個國家運作，是航空公司及管理局無法處理機場周邊的5G服務問題。即使如此，在拜登政府出面協調下，電信業者仍同意暫緩在機場附近啟用新5G服務。

白宮發言人Jen Psaki說：「如果數百或數千架次航班停飛，將影響到乘客和美國供應鏈所需的貨物運輸，我們希望能避免這種狀況，防止它發生。」交通部長Pete Buttigieg也持相同態度，站在航空公司的立場。

值得一提的是，目前其他國家並沒有出現類似問題，主要原因在於美國的頻譜相對較高，歐盟中端5G頻率為3.4-3.8 GHz、法國使用3.6-3.8 GHz、南韓則使用3.42-3.7 GHz範圍，美國使用距離飛機高度計4.2-4.4 GHz更近的3.7-3.98 GHz，因此出現此爭議。