AI人工智慧議題全球正夯，國內外很多大型企業均培訓公司員工AI人工智慧素養，並積極推動AI人工智慧國際認證。泰山高中電子科110學年度輔導高二57位學生，順利通過全球學習與測評發展中心(GLAD)人工智慧專業英文PVQC認證，透過AI人工智慧專業英文詞彙練習與測驗，以及老師專業英文詞彙詳細教導，讓學生學習AI基礎知識與技術、大數據運算思維、圖像識別、機器學習、深度學習意涵與AI人工智慧在各行業領域之應用，讓學生們各個都具備AI人工智慧素養能力。

此外，泰山高中電子科教師利用假日研習進修，參與微軟(Microsoft)人工智慧AI-900認證(Microsoft Certified Azure AI Fundamentals)，藉由Microsoft Azure人工智慧服務平台，識別常見的機器學習類型，描述核心機器學習概念，創建機器學習解決方案與核心任務，認識電腦視覺工作、自然語言處理(NLP)與聊天機器人服務，精進教師AI專業知能。

AI人工智慧教育是目前各國教育重視的課程，泰山高中電子科教師團隊積極規劃、深入研究AI人工智慧高國中探究實務體驗課程，期望學生們未來都能夠具備AI人工智慧軟實力，接軌新興產業，拓展國際視野。110年度電子科師生參與新北市高級中等學校課程實驗與創新行動研究(人工智慧類) 榮獲特優，以及全國AI圖像辨識應用競賽第二名殊榮，榮耀泰山。

學生認真接受人工智慧PVQC測驗。（圖／泰山高中提供）

泰山高中電子科獲得新北市政府教育局頂尖群科與創新教育加速器計畫之專案補助，成立「新北雲端科技中心」與「當工業4.0遇上人工智慧－科技人才培育中心」，全方位推動AI人工智慧人才養成培育計畫，110年度在後疫情時代，疫情逐漸穩定，學校戮力推動AI雲端智慧科技教育，在短短2個月共開辦18場次活動，將近有400多位高國中師生參與人工智慧課程體驗課程，場場爆滿、蔚為風潮。

校長孔令文表示「泰山高中教學團隊，積極鼓勵學生參與各項專業英文國際認證，充實學生學習歷程記錄，提升孩子競爭力，未來不論升學或就業都是雙贏。特別要感謝老師們對於新興科技產業，仍保有學習熱誠，不斷地進修增能，作為學生表率，讓實務經驗能導入專業課程與專題實作，深耕教學創新。」