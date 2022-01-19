為持續精進電力核心技能，台電19日在高雄訓練中心舉辦第54屆技能競賽，今年共有72個單位1150名員工響應，創10年來新高，包含超過300名30歲以下的年輕同仁參賽，在33個競賽項目中與前輩們大車拼。

台電為鼓勵同仁互相切磋、傳承核心電力技術，於1969年首度舉辦年度技能競賽。今年參賽選手中最年輕年僅19歲，最年長將滿65歲，老將新秀同場一較高下。除此之外，台電今年也邀請曾為新竹火車站及嘉義市立美術館操刀視覺識別系統與指標設計的角白設計團隊，為台電打造技能競賽專屬識別LOGO。

台電表示，在33個項目中，有許多屬於分秒必爭的類型，包含「配電饋線自動化」等項目。在配電饋線自動化項目中，參賽人員必須在90分鐘內完成饋線設備異狀查修、光纖熔接及測試上線。此項目新竹區處派出44歲、擁有21年年資的鄭偉宏及26歲馬立祥師徒倆參賽。鄭偉宏說，平時兩人就是領班及班員，透過這次組隊參賽，除了自我提升查修能力，還能藉此機會傳承年輕同仁如何快速排除設備故障，於事故發生時有效隔離故障點，用最快的速度復電，希望透過這次參賽互相交流學習，讓未來工作更得心應手。

台電說，為提升配電系統整體線路設備強韌並減少停電修復時間，台電自1995年起逐步推動配電饋線自動化系統，遇突發停電事故可由電腦快速判定故障點後遙控開關隔離，快速復電以縮減停電範圍，除可減少第一線人員於天氣惡劣時出勤的危險性，還可將復電時間縮短為人工查修的10分之1。根據數據統計，截至2021年，每年每戶停電時間，已由135分鐘縮減至不到16分鐘。

「配電地下電纜」則是模擬平時辦理地下電纜接頭施作，以供連接開關及變壓器等供電設備。參與競賽的68位選手須快速且正確的在105分鐘內將電纜剝除後安裝接頭，確保與設備緊密接合。年僅19歲的金門區處林紀周，是此類別中最年輕的選手，畢業即就業的他，為了增強工作實力並自我挑戰，自告奮勇報名參賽，每天練習至少三小時，並時常請教學長訣竅，希望能在有限時間內做出完美作品，取得好成績。

台電表示，為推動智慧巡檢及數位轉型，今年技能競賽亦設計「變電所巡檢機器人」示範亮點。台電於去（2021）年開發超Ｑ巡檢機器人-台電版「瓩力」，今天也於現場模擬遠端操控瓩力進行巡檢，並發現變電所設備接點溫度異常後，將巡檢蒐集資訊回傳，讓台電人員即時掌握現場情況並排除異常。