桃園市長鄭文燦19日主持防疫會議，他表示，疫情從3日首個清潔工確診開始，已經居家隔離1100人，後送集中檢疫所1759人，合計2859人受影響，還在持續增加中，恐超過3000人隔離、檢疫。

鄭文燦說，桃園機場群聚感染事件從1月3日有第一個清潔工確診，到1月19日，機場到桃園、到社區，約超過百個確診個案，市府採取擴大匡列隔離政策。他說，目前病毒傳播速度很快，而且在青少年、兒童具有傳播力，疫調匡列時，大家可以發現家庭親友、工作職場、師生、社區足跡4方面，每個個案都要追很緊很徹底，有時候看到接觸者趕緊居隔、送檢疫所。但在這之前仍有足跡、活動紀錄，有的風險較高，有的較低，預防起見，都當成風險足跡管理，因此採檢範圍會很大。

桃園市長鄭文燦19日主持防疫會議，他表示，疫情從3日首個清潔工確診開始，已經居家隔離1100人，後送集中檢疫所1759人，合計1859人受影響。(市府提供)

他說，國外疫情全球大流行，每天都是巨額數字成長，我們還是要盡最大力量，把每條傳播鏈追蹤到底，讓社區沒有感染黑數，避免形成下個傳播鏈。鄭文燦統計，目前居家隔離1100人，後送到全台21集中檢疫所1759人，合計2859人，還在增加。可能超過3000人隔離、檢疫。

針對採檢狀況，他也說明，社區採檢站扣除機場專案，昨天採檢6738人，也是這段時間最多，目前累計4萬644人。另到昨天晚上，有16所學校、幼兒園，有學生或者幼兒確診，共17人，也許陸續還會增加。

鄭文燦也對學校採檢結果說明，昨天信義國小專案、華盛頓幼兒園、課照中心2053人採檢，陸續檢驗中。小牛津幼兒園405人陰性，龍潭國小、幼兒園都是陰性，可以復課，今天採檢的東安國小、新街國小也完成疫調匡列，這裡要繼續進行PCR採檢，若有新增個案還是要追蹤匡列。

有關疫苗接種情況，鄭文燦說，桃園第1劑195.8萬，涵蓋率86.17％，第2劑172.5萬，涵蓋率75.92，追加劑23萬人接種，涵蓋率約1成。他也說，單日打莫德納，雙日BNT，BNT預約僅3成，還有餘裕讓大家接種，他呼籲，BNT接種站可以隨到隨打，歡迎民眾混打選擇BNT，也是保護力很好的疫苗，在國內外都是很好的選擇。