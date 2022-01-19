桃園群聚案不斷蔓延，昨晚傳出再增1名就讀新街國小的男學生確診，疑似是因為個案曾到有人確診的華盛頓幼兒園上課遭傳染，相關疫調仍在進行，但確診男童就讀的小學及附幼停課14天。截至目前桃園市已有16所學校因為學生確診停課14天。

桃園市受到疫情影響，目前總共有16間學校（包含幼兒員）停課14天，詳細名單為：

1. 華勛國小及附幼 (至1/23)

2. 普仁國小及附幼 (至1/23)

3. 翰林安親班(至1/23)

4. 興仁國小及附幼 (至1/21)

5. 中壢高商(含進修部) (至1/28)

6. 東興國中 (至1/27)

7. 方華補習班 (至1/28)

8. 內壢國小（至1/30。該校1/17 PCR採檢2,217支，結果全數陰性✌）

9. 美奇幼兒園（至1/30）

10.佳音英語元生分校（至1/30）

11.信義國小及附幼（至1/31）

12.華盛頓幼兒園（至1/31）

13.高昇課照中心（至1/31）

14.小牛津幼兒園(至2/1)

15.東安國小及附幼(至2/1)

16.新街國小及附幼（至2/1）

由於桃園的本土疫情日漸嚴峻，桃園市長鄭文燦也表示，桃園的小學、幼稚園已提早放寒假；國高中則可在期末考結束後直接放寒假，不需要等到20日結業式。