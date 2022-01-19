2022年導線架可望依舊處於供不應求！長科*(6548)董事長黃嘉能表示，導線架產業已成為寡占市場，導線架黃金5年看法不變，今年營收及毛利率均會逐季往上走，全年營收年增20%以上機率很高，毛利率可望站穩3字頭。

半導體榮景持續，且特殊銅材緊缺，讓導線架供不應求情況延續到今年，黃嘉能認為，由於2023年才有20多座新晶圓廠出來，且有晶圓也要封裝，而導線架新廠要到2023年下半年才能量產，半導體好到2023年上半年絕對沒問題。

黃嘉能表示，導線架產業除了大陸，擴產很不容易，且現在最大困難是如何取得C7025等特殊銅材，由於特殊銅材被各國視為戰略物資，取得很困難，缺料嚴重，不僅原來的導線架廠擴產不容易，不是導線架廠想要跨入門都沒有，目前導線架產業已變成寡佔市場，「導線架黃金5年」看法不變，未來還能走很遠。

上游銅材價格高漲且不易取得，是否可以轉嫁客戶？黃嘉能表示，導線架不僅成本轉嫁能力很強，價格亦因供不應求看漲，不過長科*漲價會考量原材料成本、匯率、整體市場供需及客戶關係。

由於蝕刻產能與訂單短少約20%，長科*也積極擴產，預計今年下半年將增加1條蝕刻產線及10台沖壓機，黃嘉能表示，即使有新增產能，以目前客戶訂單來看，新產能投入就可以滿載。

展望今年，黃嘉能表示，由於漲價是去年下半年開始，去年上半年基期低，今年上半年要年增30%沒問題，下半年因新產能加入，營運成長可期，今年營收及毛利率均會逐季往上走，全年營收年增20%以上機率很高，毛利率可望站穩3字頭，對導線架產業及公司營運，我個人還是非常樂觀。