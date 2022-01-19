盛弘(8403)旗下精準健康公司董事會通過投資國內基因檢測科技業者康健基因，擬取得15%之股權，是繼110年12月投資AI醫療數據業者睿傳數據取得17.8%股權後，再一次進行擴大業務發展的投資案。精準健康指出，透過兩起投資案合作，公司更進一步朝上游整合，強化內部基因資料庫與AI大數據資源，朝打造國內最完整的預防醫學生態圈再跨一大步。

康健基因為生物晶片、二代定序到三代定序技術之認證服務商，自2010年創立以來，以生物資訊分析及研發基因檢測產品為核心。精準健康指出，康健基因具備完整的分生實驗及生醫大數據之分析能力，擁有最全面的基因多型性資料庫，平均每個疾病參考檢測點位(SNP)為業界最多，並擁有第三方獨立醫學檢測實驗室，提供國內外基因科技產品及基因體研究者包括腸道菌相與精準醫療等各類基因檢測服務，此次與康健基因合作，將有助於加強精準健康的基因庫資料與分析技術，提供更專業可靠的大眾健康基因檢測。

精準健康於110年12月取得睿傳數據17.8%股權，成為僅次於永耀生技的第二大股東，永耀生技為鴻海創辦人郭台銘涉足醫療健康領域的重要控股平台。精準健康以整合健康數據最上游及開發醫療健康相關人工智慧元件及系統運用著稱。睿傳數據長期深耕醫學人工智慧領域，旗下產品HealthBee數位健康平台支持巨量醫療健康資料倉儲，提供醫療影像疾病偵測輔助系統、慢性病風險AI模型部署管理及跨設備GPU叢集執行管理等，此對擁有健檢通路的精準健康而言，可強化AI健康大數據分析及精準健康風險預警，以提供個人化早期疾病預防與健康管理，並以AI擴展預防醫學輔助應用。

精準健康進一步指出，隨著全球步入高齡化社會，人口老化、長壽化的大趨勢，對於醫療、保健服務的需求不減反增，台灣以既有的醫療水準和科技能力，配合經濟轉型往高價值服務發展，是發展「大健康產業」的最佳時機，而大數據基因庫更是發展精準醫療領域的重要基礎，透過大數據、AI、資通訊等跨領域串接與分析，能建立個人化的健康顧問、疾病風險評估與治療計畫等，受測者得以瞭解自己基因特性和疾病風險，進而有效規劃人生和管理健康。