2022年開春，印度股市多方動能強勁，印度SENSEX指數重新站回六萬點大關。瀚亞投資表示，印度經濟持續從新冠肺炎疫情衝擊中復甦，且今、明年企業獲利增長幅度仍高，將激勵大盤再創新紀錄，建議手上已經握有印度股票部位的投資人續抱，尚未配置的投資人則可利用定期定額方式分批佈局。根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據為127.1，目前處於「加碼債券部位」區間。整體來看，印度股市受惠經濟成長拉抬，上方還有表現空間。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市2022年展望樂觀，且國內投資氣氛活躍，雖然短期可能會受到各國貨幣政策轉變影響，不過中長期來看大環境持續成長及健全的基本面並無改變，相對看好金融、能源、科技，以及原物料等產業。

觀察市場資金流向，林庭樟指出，外國機構投資者（FII）連續3個月站在賣方，且受到Omicron病例確診人數升高影響，12月份賣超股票1200億盧比，高於11月份的賣超金額595億盧比；反觀國內機構投資者（DII）則對印度股市抱持積極態度，12月份買超3123.1億盧比，超越11月份3056億盧比，為連續10個月淨買超。

林培珣認為，近年印度金融市場市值不斷增加，預計印度主權債有機會在2022年加入國際債券指數，屆時將吸引國際資金流入，未來資金動能可期，看好印度債券中長期的投資機會。

CRISIL預估，印度2022財年GDP增長預期為9.5%，2023財年GDP增長亦可達7.8%，主要由政府支出、商品出口及消費復甦所帶動。惟隨著美國聯準會（Fed）升息預期加速，市場資金挪移不免將牽動新興市場股債市表現，建議資產配置中，納入與主流市場商品連動度較低的印度債券基金，以分散投資風險。

林培珣認為，近年印度金融市場市值不斷增加，預計印度主權債有機會在2022年加入國際債券指數，屆時將吸引國際資金流入，未來資金動能可期，看好印度債券中長期的投資機會。