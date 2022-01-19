32歲美國歌壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）情史豐富，曾與多名大咖男神公開交往，最轟動的一段情是和「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），一度讓全球女粉絲失戀；如今泰勒絲與小2歲的英國演員男友喬艾爾文（Joe Alwyn）穩交近6年，近日爆出訂婚喜訊。

根據英媒太陽報（The Sun）報導，泰勒絲和喬艾爾文上周搭乘私人飛機，從家鄉田納西州納許維爾（Nashville, Tennessee）出發，飛往6千4百多公里遠的英國倫敦（City of London），再前進康沃爾度假勝地聖艾夫斯（St Ives），小倆口沒有入住高級酒店，選擇租下豪華的民宿狂歡三天三夜，結束後將返回美國緬因州（State of Maine），在疫情嚴峻的情況下依舊飛過半個地球。

泰勒絲、喬艾爾文交往六年，經常在美國、英國兩邊跑。（圖／達志）

事實上，泰勒絲和喬艾爾文已經不是第一次被傳訂婚，但這次友人爆料，由於新冠肺炎大爆發，有空就一同生活的兩人，更認真思考如何維繫關係；太陽報大膽猜測，泰勒絲很有可能在這趟旋風之旅說I DO.（我願意），只不過截稿之前尚未證實婚訊。

報導中也指出，泰勒絲和喬艾爾文共同持有位於倫敦市高級住宅區「櫻草花丘」的700萬英鎊（約台幣2.6億）豪宅，看來好事應已不遠。