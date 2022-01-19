眺吧餐酒館的行政主廚藍祖榕先生，現場示範【Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫】期間限定菜單-南投放牧黑豬戰斧佐柚子胡椒雞汁。（高雄市觀光局提供）

MÚO Steakhouse 直火柴燒牛排館李中煜主廚現場示範期間【Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫】限定菜單-酥皮鵪鶉派。（高雄市觀光局提供）

高雄觀光局2022年以「潮！高雄生活」為核心概念，推出全方位高雄旅遊計畫，首先登場的「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」。

以獨具高雄特色的餐酒館美食作為起點，由國際媒體時尚媒體指標的VOGUE與GQ聯合高雄在地美食專家，精心篩選出56間獨具特色的餐廳，加入精彩的高雄美食地圖，同時邀集旅遊專家KKday，並攜手外出旅遊最完美的搭配，台灣高鐵、Line Taxi、高雄洲際酒店，各界頂級合作夥伴共同響應，全力向全台民眾展現高雄獨具特色的美食潮流餐酒館文化，插旗南台灣美食地圖。

高雄觀光局局長周玲妏表示，「這次為了迎戰首度登陸高雄的《米其林指南》評鑑，規劃「潮！高雄生活」活動，安排一系列高雄當地旅遊行程，並與GQ、VOGUE合作遴選56家隱身於高雄各地之特色餐酒館，結合KKday平台訂購優惠，及Line Taxi的乘車禮券，打造食旅高雄。」

此外，即日起至燈節期間，高雄限定KKday獨家銷售除了包含出席活動12家餐酒館外，也與掌門精釀啤酒餐廳棧貳庫店、Marley Saloon 穀倉酒館及串吧酒食居三家餐酒館合作，推出限定菜單預約服務。

酷愛旅行的名人史丹利曾說過：「旅行，一直是他們夫妻倆增進彼此感情的小秘方。因為常常一起旅行，所以他們兩個有更多的時間了解彼此，一起探索世界。」這次有機會於高雄餐盤發見計畫首日開箱「高雄食旅！味蕾探索地圖高雄」，女星Gigi也表示，「除了有許多想去的秘境景點，也有很多家餐酒館我們決定去嘗鮮體驗一下。」

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