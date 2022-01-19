連鎖速食龍頭麥當勞方便快速，從點餐到取餐往往只要花不到10分鐘，不過一名麥當勞員工提醒，顧客點餐時應該要統一訂單、在得來速兌換餐點前要先說清楚，也不要在得來速儲值點點卡，不然會造成員工困擾，不料貼文一出網友一面倒砲轟，「這應該去跟公司上層反應吧」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，他在麥當勞工作3年，希望大家點餐時不要一下說要拿電子券兌換餐點，又改口說要點餐或改用點數兌換，建議大家直接統一訂單，「要點餐就一次講完」。

原PO解釋，麥當勞的點餐系統不會自行統一訂單，而是分「電子商品券」、「點數兌換」、「點餐」三種，若一下點餐一下換餐，不僅會造成員工的困擾，還會有漏單的風險。他也提醒，事先按好手機上的商品兌換券也可以加快點餐進度。

接著原PO提到，麥當勞得來速的窗口分成點餐結帳與備餐呈遞兩個窗口，若顧客要儲值點點卡，店員就必須先跳出結帳畫面，儲值完後再繼續結帳，可能增加出錯的機會，「如果發現點點卡的錢快不夠時，用信用卡儲值反而更快，不然就一次儲值多一點」。

此外，雖然得來速也可以拿電子券或點數兌換餐點，但正確做法應該是直接向點餐機告知「要換餐」，不然結帳時才說換餐，店員就要先取消整筆訂單再重新確認餐點，「這樣一來一往已經不是得來速，而是得來緩」。

不少網友認為，上述情況應該不是檢討消費者，而是要請公司改善才對，「很同情店員，不過這些問題不應該是檢討消費者，而是要反應給麥當勞公司，讓點餐系統更友善」、「看起來大部分都是內部系統與流程的問題不是嗎，那應該去跟公司上層反應吧」、「什麼時候吃麥當勞規矩也這麼多了，是走拉麵店模式嗎」。