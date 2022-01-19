歐股周二收在近一周低點。美國短期國債殖利率的上升，反映出對利率升高的預期，科技股領跌。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌4.72點或0.97%，為479.79點。科技股下跌2.2％，領跌最多。歐股今年以來的12個交易日有10日為下跌。

追蹤美國短期利率預期的兩年期國債息升破1%，為2020年2月來首見。而較高的利率會讓科技股未來收益受到折扣。

Equiti資本總體經濟學家Stuart Cole說，有鑑於聯準會的FOMC(聯邦公開市場委員會)和英國央行(BoE)已經在收緊貨幣政策，很難不看到歐洲央行(ECB)去改變策略，採取措施來抗擊通膨，尤其是考慮到能源價格飆升的影響，以及預期這些因素將繼續上升。

Cole認為，歐股今年初有很好的開始，但是樂觀情緒已經消退，在聯準會會議之前，股市會經歷一些困難。

在聯準會官員發出鷹派訊號之後，目前市場都等待聯準會下周的會議。而歐洲地緣政治的緊張局面，不斷攀升的能源價格，也讓投資人處於緊張狀態。

但第四季的企業財報發布，將有助於緩解市場對Omicron病毒和共應鏈問題的擔憂。

石油股是少數上漲的板塊，升1.1%。中東政治局面的動盪，引發市場對供應的擔憂，原油價格飆升至近7年新高。

瑞士資產管理公司GAM控股大跌16.7%。此前該公司表示，預計下個月公布的財報將會出現約3000萬瑞士法郎的虧損。

法國餐飲公司Sodexo升1.7%。路透揭露的新聞報導，稱貝恩資本可能尋求對該公司的福利和禮券業務部門進行出價。

巧克力製造商瑞士蓮(Lindt & Spruengli)跌3.0%。公司稱由於供應鏈瓶頸，2022年的高檔巧克力銷售增速可能會放緩。