台灣疫情升溫，本土確診病例再創新高，讓民眾紛紛預約打第三劑疫苗，從《超級星光大道》被發掘曾與賴銘偉組成《神木與瞳》的歌手黃美珍，昨(18日)透露第3劑打莫德納，8小時後竟出現7大副作用，讓她相當不舒服。

黃美珍昨(18日)曬出帶著口罩及帽子的照片，整張臉只露出炯炯有神的大眼睛，接著表示：「今天來打莫德納第3劑，打針下去完全沒感覺？？還是我平常針灸已習慣」，還不忘開玩笑表示有「微醺感」，沒想到事隔8小時之後，整個情況180度大轉變，竟出現7大副作用「感覺要發燒、昏睡、頭痛、想吐、呼吸有一點不順，身體像有電療的感覺，然後手超痛」。

對此，網友紛紛留言關切：「只能多休息～ 多喝水！躺平在床上最重要」、「我是頭暈和手部非常癢，忽冷忽熱」、「多喝水，和吃維他命C的水果和電解水，多休息」、「還是要多喝水唷，12小時左右就會有明顯感覺」、「第三劑莫德納才有狀況，手臂紅腫疼痛，每個人狀況不同」、「我昨天打，今天整個反應出來，全身痠痛，發燒，想睡覺，很不舒服」。

黃美珍打完第3劑疫苗後出現7大副作用。（huang_may_jan IG）

黃美珍過去透露10歲時因為戲水意外，導致左耳受創嚴重，聽力只剩2成，不過她表示感謝主帶給她的信仰，才能有樂觀面對的勇氣，換作以前的她早就崩潰了，更自勉能開心過日子，持續往前努力。

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